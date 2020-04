+++Wiener Börse startet im Plus+++USA planen Zölle gegen Saudi Arabien+++Space X verbietet Video-Plattform Zoom+++Deutschland will Milliardenhilfen in EU über ESM+++

Härtefallfonds für Bauern ausgeweitet

Die wirtschaftliche Lage am Donnerstag

10:25 Uhr: Die amerikanische Notenbank Fed stemmt sich mit weiteren Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Wie die Fed am späten Mittwochabend mitteilte, wird eine wichtige Verschuldungsregel für große US-Banken übergangsweise gelockert. Demnach zählen US-Staatsanleihen nicht mehr zu den Vermögensgegenständen, die die großen Banken mit Kapital unterlegen müssen. Die Lockerung soll ein Jahr Bestand haben und werde den Kapitalbedarf der Banken um rechnerisch zwei Prozent verringern.

10:05 Uhr: Beim börsennotierten Cateringunternehmen Do&Co wurden 650 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, 150 gekündigt, sagte Firmenchef Attila Dogudan in "Österreich". Eine Garantie auf Wiedereinstellung könne niemand geben, "aber ich wäre blöd, wenn ich dann auf bewährte Arbeitskräfte verzichten würde, wenn's wieder losgeht", so Dogudan.

09:30 Uhr: Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar im Plus aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 1,58 Prozent bzw. 30,74 Einheiten auf 1.976,93 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich überwiegend mit positiven Vorzeichen. Erneut schwache Vorgaben von der Wall Street wurden somit in den Hintergrund gedrängt.

09:20 Uhr: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plädiert im Kampf gegen die Corona-Krise einem Bericht zufolge für europäische Hilfsmaßnahmen von mindestens 200 Milliarden Euro. Er werbe für Kredite des Euro-Rettungsfonds (ESM) und der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie für eine neue Arbeitslosenrückversicherung, die Kurzarbeit finanzieren solle, berichtete das "Handelsblatt".

08:30 Uhr: Der US-Präsident Donald Trump will sich einer Zeitung zufolge am Freitag mit den Chefs führender Öl-Konzerne treffen und dabei auch etwaige Zölle gegen Saudi-Arabien besprechen. Bei dem Gespräch im Weißen Haus würden unter anderem Vertreter von Exxon Mobil, Chevron und Occidental Petroleum erwartet, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch ohne genaue Quellenangabe.

06:00 Uhr: Wer aufgrund der Corona-Krise von Kurzarbeit oder Jobverlust betroffen ist und deshalb die Miete nicht mehr bezahlen kann, muss keine Delogierung oder Vertragskündigung befürchten, geht aus dem dritten Corona-Paket hervor, das am Freitag vom Nationalrat verabschiedet werden soll.

"Wohnen ist ein Grundrecht. Das gilt umso mehr in Krisenzeiten. Wir lassen es nicht zu, dass jemand vor die Türe gesetzt wird", sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne).

05:00 Uhr: Auch der Härtefallfonds für Bauern wird ausgeweitet. Mit Start der zweiten Phase mit Mitte April werden auch Mehrfachversicherte und Nebenerwerbsbetriebe miteingeschlossen. Auch werden zusätzlich zu bisherigen Maßnahmen Betriebe und mit bis zu neun Arbeitskräften und einem Umsatz bis zu 2 Mio. unterstützt, kündigte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gegenüber der APA an.

04:30 Uhr: British Airways wird einem Medienbericht zufolge voraussichtlich eine Beurlaubung von etwa 36.000 Mitarbeitern ankündigen. Die Fluggesellschaft habe eine umfassende Vereinbarung mit der Gewerkschaft Unite getroffen, die die Aussetzung von 80 Prozent der Arbeitsplätze, umfasse, berichtet BBC News.

04:00 Uhr: Bei der Streichung von Flügen wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Ausstellung eines Gutscheins anstelle einer Rückerstattung nach Angaben der EU-Kommission nur dann zulässig, wenn der Kunde dieser Lösung zustimmt. Wenn der Kunde einen Gutschein oder eine Umbuchung ablehne, müsse das Unternehmen den Reisepreis erstatten, sagte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean der Zeitung "Die Welt".

03:30 Uhr: Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat seinen Mitarbeitern die Verwendung der Videokonferenz-App Zoom unter Hinweis auf "erhebliche Datenschutz- und Sicherheitsbedenken" verboten. In einer E-Mail vom 28. März teilte SpaceX laut der Nachrichtenagentur Reuters den Mitarbeitern mit, dass der Zugriff auf Zoom mit sofortiger Wirkung deaktiviert sei.

00:30 Uhr: Der Vorstand der Vapiano SE hat am Dienstag entschieden, beim zuständigen Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Es werde noch geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Vapiano-Gruppe gestellt werden müssen, teilte die deutsche Restaurantkette in einer Aussendung mit.

00:00 Uhr: Der deutsche Autohersteller Volkswagen verlängert den Produktionsstopp in seinem US-Werk in Chattanooga wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 12. April. Die Fertigung dort wurde am 21. März heruntergefahren. Am Mittwoch hatten Verkaufszahlen für März einen dramatischen Absatzeinbruch in den USA gezeigt.