Am Mittwochvormittag kommt es bei Elba, der Online-Banking-Plattform von Raiffeisen sowie der MeinElba-App immer wieder zu Problemen beim Log-in. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Seit Mittag gibt es Verbesserungen.

Ausgerechnet am 1. des Monats - die Online-Banking-Plattform Elba hat am Mittwochvormittag mit andauernden technischen Problemen zu kämpfen. Viele Raiffeisen-Kunden meldeten sich auch bei der Kleinen Zeitung und verwiesen darauf, dass sie sich nicht bei Elba anmelden können. Tatsächlich gibt es auch einen Hinweis auf technische Probleme. Bei Raiffeisen versichert man, dass an der Behebung intensiv gearbeitet wird. Es handle sich nicht um "ein durchgängiges Problem, es kommt aber vor, dass sich Kunden zeitweise nicht anmelden können", so ein Sprecher auf Nachfrage. Kunden werden gebeten, dass sie sich, wenn das Problem auftritt, später noch einmal einloggen. Zu Mittag berichtete man bei Raiffeisen, dass die Systeme wieder stabil laufen, es vereinzelt aber noch zu Wartezeiten kommen kann. Die Zugänge werden nun aber sukzesive wieder hochgefahren.

Bei Raiffeisen wird betont, dass sämtliche automatisierte Bankgeschäfte, also etwa eingestellte Überweisungen und Daueraufträge ganz normal weiterlaufen würden.