Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Herta Stockbauer, Vorstandsdirektorin der BKS Bank, verrät im Livestream der Kleinen Zeitung, dass auch in der BKS Bank nun Schutzmasken getragen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Corona-Krise sind die Banken besonderes gefordert, ihren in Bedrängnis geratenen Kunden beizustehen. Stundungen von Zinsen, Überbrückungskredite, Vorfinanzierung von Kurzarbeit sind Maßnahmen, wo die Banken helfen können. Wie agieren nun die Kreditinstitute? Wie steht es um die Sicherheit von Bankkunden und Mitarbeitern sowie um die Bargeldversorgung? Und wie entwickeln sich die Börsenturbulenzen und die Aussichten für die Wirtschaft in Österreich und global? Dazu stellte sich Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, den Fragen von Adolf Winkler im Kleine Zeitung-Livestream.