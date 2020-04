Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gute Nachrichten von Magna © (c) Elmar Gubisch (Elmar Gubisch)

Es ist die gute Nachricht in diesen Tagen: Magna hat sich entschlossen seine Produktion früher als erwartet wieder hochzufahren. Mit einem gestaffelten Ablauf.

Am 6. April wird mit einer Mannschaft im Prototypenbau/Engineering begonnen, mit rund 150 Mitarbeitern.

Nach Ostern wird die Produktion/Geländewagen hochgefahren. Mit 2000 Mitarbeitern.

Mit 20. April startet man auch bei der BMW- und Jaguar-Produktion durch - und erhöht laufend die Mitarbeiter-Zahl.

Für die gestaffelte Produktion gelten strenge Schutz- und Hygiene-Maßnahmen:

Im ganzen Werk müssen Schutzmasken getragen werden, Mitarbeiter/Logistik müssen Einweghandschuhe tragen. In den Pausenräumen werden zwischen den Plätzen Wände hochgezogen. Und man baut eine Kette an Desinfektionsspendern auf. Außerdem wird es eine Reihe von Informationen/Verhalten etc. geben, in Video- und textform. Man wolle die Mitarbeiter bestmöglich schützen.

Weil der Produktionsanlauf gestaffelt erfolgt, wird die Kurzarbeit noch für April gelten.