Es muss gelingen, die Pandemie so zu bekämpfen, dass gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen gesichert bleiben. Sonst werden wir mehrere verstörende Ereignisse gleichzeitig bekämpfen müssen.

© Petar Pismestrovic

Fast jeder, der sich derzeit zum allumfassenden Thema Covid-19 öffentlich zu Wort meldet, betont, dass es sich um die größte Krise seit 1945 handelt. Das ruft geradezu nach einem Debattenbeitrag, denn diese Einschätzung ist aus wirtschafts- und sozialhistorischer Sicht so nicht ganz richtig. Die letzte schwere Pandemie traf uns vor 50 Jahren im Winterhalbjahr 1969/70. Es war die sogenannte Hongkong-Grippe. Auch wenn damals die Statistiken eher grob geführt wurden, geht man von mindestens einer Million Toten weltweit und von 40.000 Toten in der BRD aus. Diese Grippe war virologisch ein Ableger der großen Asiatischen Grippe, die 1957/58 in etwa ähnliche Opferzahlen forderte.