Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einigung auf Weiterbetrieb von Baustellen

Schwacher Start für Börsen

Trump will Staatsbeteiligungen

Schnelle Auszahlung bei Härtefonds

Drei Viertel der Verkaufsflächen geschlossen

geschlossen Eine Milliarde Euro Haftungen für Tourismus

Laudamotion bereitet Kündigungen vor

bereitet Kündigungen vor Vorstandsgehälter: Adidas und Puma kürzen Gagen

und vieles mehr

Links zum Thema #wirstehenzusammen – regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice

Aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft

15:50 Uhr: Die Coronakrise geht dem Adidas-Vorstand an die Geldbörse. Das Gremium um Vorstandschef Kasper Rorsted lasse sich bis auf Weiteres nur die Hälfte seines monatlichen Fixgehalts auszahlen, teilte der Sportartikelhersteller am Freitag in Herzogenaurach mit. Die restliche Zahlung sei aber nur aufgeschoben, sagte ein Sprecher.

Je nachdem, wie sich das Geschäft entwickle, könne das Geld nachgezahlt werden. Die zweite Führungsebene soll vorläufig auf 30 Prozent des Gehalts verzichten. Adidas folgt damit kleineren Rivalen Puma, wo der Vorstand auf sein April-Gehalt verzichtet hat.

15:30 Uhr: Die US-Börsen haben am Freitag ihre jüngste dreitätige Erholungsrally vorerst beendet und sind mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones fiel bis 15.00 Uhr deutlich um 4,31 Prozent auf 21.580,62 Punkte. Damit peilt der Index aber nach den zuletzt starken Gewinnen immer noch ein Wochenplus von gut 12 Prozent an.

Der S&P-500 Index büßte im Frühhandel 3,37 Prozent auf 2.541,43 Punkte ein. Der Nasdaq Composite Index fiel um 3,28 Prozent auf 7.542,02 Punkte.

15:20 Uhr: Die Ryanair-Tochter Laudamotion hat ihre 550 Mitarbeiter vorsorglich beim AMS zur Kündigung angemeldet, bestätigte eine Sprecherin einen Bericht von "Austrian Aviation Net". Allerdings hoffe man weiter, dass die Gewerkschaft der auf individueller Basis mit den Mitarbeitern vereinbarten Kurzarbeit zustimmt, so die Sprecherin zur APA.

Laudamotion sei zuversichtlich, dass die Zustimmung zur Kurzarbeit rechtzeitig erfolge, sodass die Kündigungen nicht schlagend werden.

15:10 Uhr: Die kanadische Zentralbank hat ihre Zinsen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter reduziert. Wie die Zentralbank am Freitag nach einer außerplanmäßigen Sitzung in Ottawa mitteilte, sinkt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent. Ein früheres Rekordtief wird damit eingestellt.

Zudem kündigte die Notenbank an, in den Kauf von kurzlaufenden Unternehmensanleihen (Commercial Papers) und Staatsanleihen einzusteigen.

14:45 Uhr: Der steirische Logistikkonzern Knapp AG hat für fast alle österreichischen Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet, obwohl es eigentlich ausreichend Auftragslast geben würde. Doch die Reisebeschränkungen führten dazu, dass ein Großteil der internationalen Baustellen stillgelegt werden müssen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.

"Die Produktion und der Servicebetrieb bleiben aufrecht", da Knapp kritische Infrastruktur insbesondere für die Medikamenten- und Lebensmittelversorgung bereitstelle.

14:30 Uhr: Bei der börsennotierten Wiener Pharmafirma Sanochemia Pharmazeutika AG entfällt die Bilanzpressekonferenz für das abgelaufene Geschäftsjahr. Diese wäre für den 31. März 2020 anberaumt war. Die Präsentation werde "aufgrund der aktuellen Insolvenzsituation" verschoben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ein neuer Termin sei derzeit noch nicht bekannt.

Die Investoren haben inzwischen ihre Zusage zur Kapitalerhöhung zurückgezogen, eine Zerschlagung des Unternehmens wird immer wahrscheinlicher.

14:15 Uhr: Gold gilt wegen seines Wertbestands auch in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Dementsprechend ist die Nachfrage massiv gestiegen, gleichzeitig wurden in der Schweiz wegen der Coronavirus-Pandemie drei Raffinerien geschlossen. Dies hat zu Lieferengpässen, vor allem bei den Barren geführt. Die Münze Österreich beruhigt, der Internet-Handel blüht. Ein Experte warnt vor teils überzogenen Aufschlägen.

14:00 Uhr: Die Papier- und Schreibbedarfsketten Libro und Pagro schicken alle ihre 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der Coronavirus-Krise ab sofort in Kurzarbeit. Zur Sicherung der Arbeitsplätze setze man auf Teleworking und Kurzarbeit, erklärte die MTH Retail Group am Freitag. Die MTH gehört zur Management Trust Holding AG des Geschäftsmanns und früheren ÖVP-Politikers Josef Taus.

13:45 Uhr: Der Papierindustrie geht das Altpapier als Rohstoff aus. Fast 60 Prozent werden importiert, vor allem aus Italien und Deutschland, daher treffen Einschränkungen im Warenverkehr die Branche hart. Außerdem machen sich die in vielen Ländern verhängten Betriebssperren bemerkbar - dadurch sei die gewerbliche Altpapiersammlung "massiv rückgängig", warnt die Papierindustrie in einer Aussendung.

13:40 Uhr: Hohe Rohstoff- und Personalkosten sind der Grund für die höheren Preise in Apotheken. Aber: Desinfektionsmittel kann man sich auch als Kassen-Rezept verschreiben lassen.

Mehr Informationen

13:30 Uhr: Die Coronavirus-Krise verhagelt auch dem Zementriesen LafargeHolcim das Geschäft. Auf vielen Baustellen sei es angesichts der Auswirkungen der Pandemie zu Unterbrechungen gekommen, teilte der Weltmarktführer am Freitag mit. Der Schweizer Konzern kippt nun die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und will mit Einsparungen gegensteuern.

13:05 Uhr: Die AUA-Mutter Lufthansa hat Kurzarbeit für rund 31.000 Beschäftigte der Bereiche Kabine, Boden und Cockpit in Deutschland angemeldet, sagte ein Sprecher am Freitag in Frankfurt. Vereinbarungen gebe es bereits für die Flugbegleiter und das Bodenpersonal, während eine Lösung mit der Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" noch auf dem Weg sei.

13:00 Uhr: Die Stillstände in der Wirtschaft aufgrund der Coronavirus-Pandemie lassen auch die heimische Industrie einbrechen. Die Industrieproduktion in Österreich dürfte heuer um rund 7,0 Prozent zurückgehen, schätzen die Ökonomen der Bank Austria. Der vom Institut ermittelte Einkaufsmanagerindex (EMI) verzeichnete aufgrund der Krise im März den stärksten Rückgang seit Beginn der Finanzkrise im Herbst 2008.

12:40 Uhr: Der "Shutdown" aufgrund des Coronavirus kostetet den heimischen stationären Einzelhandel bei 26 Öffnungstagen bis zu drei Milliarden Euro Bruttoumsatz pro Monat. Zu diesem Ergebnis kommt der Handelsberater "Standort + Markt". Der tägliche Umsatzverlust belaufe sich auf bis zu 113 Millionen Euro.

12:30 Uhr: Ein Vorarlberger Spielwarenhändler hat bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Anzeige gegen die großen Handelsketten erstattet, weil diese in der Coronakrise auch Waren verkaufen, die nicht zur Grundversorgung nötig sind. Das sei ungerecht, die Regelungen müssten für alle gleichermaßen gelten, forderte Mario Sieber von der Spielewelt Feldkirch im Gespräch mit der APA am Freitag.

Weitere Informationen

12:15 Uhr: Das Land Steiermark will zusätzlich zu den Hilfen der Bundesregierung Dutzende Millionen Euro für Unternehmer in Zeiten der Corona-Krise ausschütten: In einem am Freitag präsentierten ersten Maßnahmenpaket werden Zinszahlungen für Überbrückungskredite mit 42 Millionen Euro übernommen. In einem Härtefonds stehen weitere 12 Millionen Euro zur Verfügung. Telearbeitsplätze werden mit 2,5 Millionen Euro gefördert.

Weitere Informationen

12:10 Uhr: Die Börsen in Fernost haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Unterstützt wurden die asiatischen Börsen von guten US-Vorgaben sowie von den Hoffnungen auf die zuletzt angekündigten Hilfsmaßnahmen zahlreicher Notenbanken und Regierungen im Kamp gegen die Folgen der Corona-Pandemie.

Deutlich nach oben ging es in Tokio. Der Nikkei-225 Index stieg um 3,89 Prozent auf 19.389,43 Punkte. Die japanische Regierung will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie Insidern zufolge mit einem riesigen Konjunkturprogramm lindern.

11:30 Uhr: Das Land Tirol und die Wirtschaftskammer stellen eine Kooperation vor. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im Tourismussektor könnten in Tirol Verluste in Milliardenhöhe bedeuten. Das Tiroler Wirtschaftsberatungsunternehmen Ennemoser Consulting rechnete vor, dass ein Verlust von 15 Millionen Nächtigungen und vier Milliarden Euro Regionaleinkommen drohe, hieß es in einer Aussendung. Dem Inlandstourismus werde nun größere Bedeutung zukommen, so die Prognose.

11:25 Uhr: Der deutsche Chiphersteller Infineon hat einen Großauftrag zur Lieferung von Teilen für Beatmungsgeräte erhalten. Dabei geht es um 38 Millionen Leistungshalbleiter zur Steuerung von Elektromotoren, die in den nächsten drei bis sechs Monaten geliefert werden sollen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte.

Hergestellt wird der Großteil der Hochleistungschips im Werk in Villach.

Mehr Informationen

11:20 Uhr: Ähnlich wie im Lebensmittel-Handel ist auch in den Apotheken nach den anfänglichen Hamsterkäufen im Zuge der Corona-Krise Ruhe eingekehrt. Der österreichische Arzneimittel-Vollgroßhandel (PHAGO) registrierte in der zweiten Woche der Maßnahmen durch die Bundesregierung eine Beruhigung im Medikamenten-Bereich.

10:40 Uhr: Wegen der Coronavirus-Epidemie wird in Italien heuer ein starker Rückgang der Wirtschaftsleistung erwartet. Das Wirtschaftsinstitut Prometeia geht von einem Rückgang von Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) von 6,5 Prozent im Jahr 2020 aus. 2021 soll es dann zu einem BIP-Wachstum von 3,3 Prozent und 2022 von 1,2 Prozent kommen.

10:35 Uhr: Das Tourismusministerium hat mit den Bundesländern ein weiteres Maßnahmenpaket zur Unterstützung des Tourismus gegen die Corona-Krise geschnürt. Erstes Ziel ist es, die Liquidität in der Branche trotz Umsatzausfällen aufrecht zu erhalten, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der Haftungsrahmen für Überbrückungskredite wird dazu von bisher 100 Millionen Euro auf bis zu einer Milliarde Euro erhöht.

Weitere Informationen

10:15 Uhr: Die japanische Regierung will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie Insidern zufolge mit einem riesigen Konjunkturprogramm lindern. Dieses solle 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen, sagten mit den Planungen vertraute Regierungsmitarbeiter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

09:50 Uhr: Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel klare Kursabschläge hinnehmen müssen. Gegen 9.45 Uhr verlor der österreichische Leitindex ATX 2,15 Prozent auf 2.012,76 Punkte. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls im Minus.

Damit konnten die Aktienmärkte in Europa den Schwung von der Wall Street nicht mitnehmen. Am Vorabend hatte der Dow Jones um über sechs Prozent zugelegt und sich damit seit Wochenbeginn um mehr als 20 Prozent erholt.

Weitere Informationen

09:30 Uhr: Zu nächtlicher Stunde einigten sich die Sozialpartner mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober darauf, unter welchen Bedingungen auf Österreichs Baustellen wieder gearbeitet werden darf. Es gibt ein Acht-Punkte-Maßnahmenpaket für den Weiterbetrieb von Baustellen.

„In den kommenden Tagen werden wir für jede einzelne Baustelle unserer über tausend österreichischen Baustellen prüfen, ob und wie die Gesundheitsvorkehrungen eingehalten werden können“, sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einrichtung der hygienischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen innerhalb der kommenden Wochen bei der überwiegenden Anzahl der Baustellen möglich sein wird.

Weitere Informationen

08:30 Uhr: Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Karlheinz Kopf, verspricht Auszahlungen aus dem Härtefonds der Regierung zur Unterstützung von Unternehmern in der Coronakrise innerhalb von wenigen Tagen. Kopf sprach im Ö1-Morgenjournal am Freitag davon, dass bei einem Antrag bis Sonntagabend eine Firma spätestens Mittwoch mit dem Geld rechnen könne.

"Wir zahlen tagesaktuell aus. Es wird dann jeweils in der Nacht das Geld überwiesen", das erfolge automatisiert, erklärte Kopf.

Weitere Informationen

08:00 Uhr: VW-Konzernchef Herbert Diess hat vor möglicherweise noch länger anhaltenden Folgen der Coronavirus-Pandemie für den Autobauer gewarnt. "Wir gehen aus einer starken Position in diese Krise", sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Aber unsere Verkäufe weltweit stehen. Wir machen keinen Absatz, wir machen keinen Umsatz außerhalb Chinas."

Derzeit werde der Hersteller in sämtlichen anderen Märkten "praktisch keine" Autos mehr los, weil die Nachfrage am Boden liege. Infolgedessen nehmen die Liquidität stark ab - Diess sprach von bis zu zwei Milliarden Euro pro Woche.

06:00 Uhr: Der Standortberater RegioPlan hat sich die Auswirkungen der Schließungen im Einzelhandel sowie der Gastronomie wegen der Corona-Pandemie genauer angeschaut. Aktuell werden etwa rund 73 Prozent aller Verkaufsflächen in Österreich nicht genutzt. Der stationäre Einzelhandel verliert 140 Millionen, die Gastronomie rund 63 Millionen Euro täglich, beides inklusive Tourismus.

So stehen von aktuell 14,2 Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche in Österreich demnach etwa 10,3 Millionen still, weil sie nicht betreten werden dürfen.

05:15 Uhr: Die Corona-Pandemie könnte Deutschland nach Einschätzung des Deutsche-Bank-Chefvolkswirts David Folkerts-Landau bis zu 1,5 Billionen Euro kosten. "Deutschland kann das stemmen, denn die Staatsverschuldung ist mit knapp 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) derzeit vergleichsweise niedrig".

02:45 Uhr: Der kanadische Autozulieferkonzern Magna hat wegen der Corona-Krise seinen Ausblick zurückgezogen. Das gab das Unternehmen Freitagfrüh in einer Aussendung bekannt und begründete den Schritt mit der "hohen geschäftlichen Unsicherheit" aufgrund von COVID-19. Magna werde ein neues allgemeines Geschäftsupdate mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen, hieß es.

Weitere Informationen

01:00 Uhr: Die US-Regierung könnte sich nach Meinung von Präsident Donald Trump im Zuge eines Rettungsprogramms an strauchelnden Fluggesellschaften beteiligen. Die USA könnten es nicht zulassen, dass die Airlines wegen der Coronavirus-Epidemie Pleite gingen, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus.

Weitere Informationen

00:00 Uhr: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält die "existierenden Instrumente" des Euro-Rettungsschirm ESM für die "richtige Ergänzung" zu den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung von Wirtschaft und Märkten infolge der Corona-Krise. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht darin das geeignete Mittel, um den in der Corona-Krise angeschlagenen EU-Staaten wie Italien zu helfen. Die Finanzminister seien beauftragt worden, in den nächsten 14 Tagen Details auszuarbeiten, welche Finanzinstrumente genau genutzt werden könnten, sagte Merkel am Donnerstag