+++Konjunkturprognose von IHS und Wifo+++In Deutschland: Warnung vor Kollaps der Reiseindustrie+++Ifo-Exporterwartungen brechen ein wie noch nie+++Verbraucherstimmung in Deutschland auf dem niedrigsten Niveau seit der Weltfinanzkrise+++Stärkung des Sozialstaates++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirtschaftsleistung sinkt um mindestens 2 bis 2,5 Prozent.

Budgetdefizit 5,5 Prozent - Prognose von IHS und Wifo.

Deutsche Fluggesellschaften und Reiseveranstalter sollen finanziell entlastet werden

Prominenter Wirtschaftsforscher: Coronavirus stärkt den Sozialstaat

Exporterwartungen so tief wie noch nie

Konsumklima auf niedrigsten Niveau seit Finanzkrise

Offene Gärtnereien setzen auf Zustellung

und vieles mehr

Links zum Thema #wirstehenzusammen – regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice

Aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt

10.30 Uhr: Wifo und IHS geben ihre Frühjahrsprognose für die Jahre 2020 und 2021 ab. Hier können Sie live dabei sein:

Die Wirtschaftsleistung soll 2020 um mindestens 2 bis 2,5 Prozent sinken, aber "großes Abwärtsrisiko" - Weniger Steuereinnahmen und Milliarden-Hilfspaket bringt Budgetdefizit von 5,5 Prozent.

Die Coronavirus-Pandemie lässt Österreichs Wirtschaft heuer deutlich schrumpfen. Die Ökonomen des Instituts für Höhere Studien (IHS) erwarten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um mindestens 2 Prozent, das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnet mit minus 2,5 Prozent. Aufgrund der Coronakrise seien dies vorläufige Schätzungen, es gebe ein "großes Abwärtsrisiko", hieß es am Donnerstag.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

9.50 Uhr: Offene Gärtnereien setzen auch auf Zustellung

Die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen. Auch die Floristen mussten ihre Geschäfte schließen. Allerdings sind landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe von der Schließung ausgenommen. Man darf sowohl in Gärtnereien und Baumschulen einkaufen und zudem gibt es einen stark ausgeweiteten Zustellservice.

9.25 Uhr: Bei stornierten Flügen und Pauschalreisen sollen Konsumenten nach Vorschlägen aus der deutschen Regierung künftig Gutscheine erhalten anstelle von Erstattungen. Damit könnten Fluggesellschaften und Reiseveranstalter in der Coronakrise finanziell entlastet und vor Liquiditätsengpässen bewahrt werden. In den kommenden Wochen würden enorme Rückerstattungen für ausgefallene Reisen fällig. Der Branchenverband DRV gehe von 4,8 Milliarden Euro bis Ende April aus. "Auch kerngesunde Unternehmen halten das nicht länger aus. In der Tat könnte eine Gutscheinlösung hier Liquidität sichern", heißt es. Es sei aber wichtig, dass der Kunde sicher bleibe, dass sein Geld nicht verloren geht. Dies müsse auf eine ordentliche Grundlage gestellt werden.

Auch in Österreich fordert die Reisebranche einen Rettungsschirm. Das Geschäft der Reisebüros ist völlig eingebrochen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

8.30 Uhr: Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im März wegen der Coronavirus-Pandemie so stark eingetrübt wie noch nie. Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie brach von minus 1,1 auf minus 19,8 Punkte ein, wie das Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 2300 Unternehmen mitteilte.

Dies ist der stärkste Rückgang seit der Wiedervereinigung und der niedrigste Wert seit Mai 2009. "Die Corona-Pandemie bremst den weltweiten Handel aus. Die länderübergreifende Logistik wird schwieriger", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Deutschland als Exportnation ist besonders davon betroffen."

Die Aussichten fielen in nahezu allen Industriebranchen. Besonders hart trifft es demnach die Autobauer, die mit deutlichen Rückgängen bei den Exporten rechnen. Auch im Maschinenbau ist der Ausblick düster.Gleiches gilt für die Hersteller von Textilien und Bekleidung. Vergleichsweise moderat waren die Rückgänge bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen und in der Chemieindustrie.

8.28 Uhr: Die Viruskrise drückt die Verbraucherstimmung in Deutschland auf das niedrigste Niveau seit der Weltfinanzkrise. Für April prognostizierten die Marktforscher der GfK am Donnerstag einen Rückgang ihres Konsumklima-Barometers um 5,6 Zähler auf 2,7 Punkte. Niedriger war der Wert zuletzt im Mai 2009. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 7,1 Punkte erwartet.

Der starke Anstieg der Infektionen und die damit einhergehenden Beschränkungen hätten zu dem plötzlichen Einbruch geführt, so die Erklärung der Nürnberger Forscher.

7.50 Uhr: Das Coronavirus mit den daraus entstehenden Herausforderungen nimmt dem Neoliberalismus endgültig den Wind aus den Segeln, meint Stephan Schulmeister, Ökonom und Professor an der Universität Wien. Er sieht in der aktuellen Krise eine Chance für die Stärkung des Sozialstaats und die Umsetzung von Maßnahmen, die nach der Finanzkrise von 2008 verschlafen wurden.

Besonders deutlich werde nun die Wichtigkeit eines guten Gesundheitssystems und der sozialen Absicherung durch den Staat. Für Länder wie die USA befürchtet Schulmeister diesbezüglich "das Schlimmste". Populisten gewännen momentan nicht an Stärke, die Grundstimmung sei eher Zusammenhalt und Solidarität.

Die Ereignisse des 25. März im Rückblick