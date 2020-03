Der Datenhunger der heutigen Zeit löst bei vielen Skepsis aus – durchaus zu Recht. Doch mitten in der Krise zeigt sich, dass die Vielfalt an Information auch ein Schatz sein kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sei es mit dem Handy, mit der Kundenkarte oder beim Surfen durch das Internet. Der moderne Mensch hinterlässt eine Unmenge an Daten. Üblicherweise dem kommerziellen Interesse untergeordnet, gewinnen diese Informationen in Zeiten einer Pandemie enorm an Bedeutung. Computer können inzwischen enorme Datenmengen verarbeiten. „Diese Daten helfen uns, ein genaueres Bild einer Situation zu bekommen“, erklärt Stefanie Lindstaedt vom Know-Center, dem Forschungszentrum für Big Data & AI an der TU Graz.