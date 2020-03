Magna zieht weitere Konsequenzen: Produktionsstopp in Graz wird bis 20. April verlängert, 8000 Mitarbeiter betroffen. Vorsorglich wird Kurzarbeit beantragt. Auch für die Auteca in Weiz und Klagenfurt soll es - bei Bedarf - Kurzarbeit geben.

Magna verlängert Produktionsstopp © (c) Elmar Gubisch (Elmar Gubisch)

Europas große Autowerke stehen still. Jetzt hat man auch bei Magna in Graz Konsequenzen gezogen: Der Produktionsstopp wird vom 30. März bis zum 20. April verlängert, angelehnt an die Produktionszeiten von BMW und Jaguar-Landrover, die bei Magna in Graz Modelle fertigen lassen. Für den Mercedes-Auftrag gibt es noch keinen Starttermin nach dem Produktionsstopp.