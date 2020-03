Kurzarbeit bei Sportartikelhersteller Puma +++ ATX steigt um 8,4 Prozent +++ Wizz Air stellt Flüge ab Wien ein +++ Kanadischer Flugzeugtechnikhersteller setzt Produktion aus +++ Voestalpine meldet Kurzarbeit+++Luxuskonzern Prada stellt Schutzmasken her

Corona-Pandemie lässt die Wirtschaft in der Eurozone in beispiellosem Tempo einbrechen

Wiener Börse hat Dienstag am Vormittag stark zugelegt

hat Dienstag am Vormittag stark zugelegt Jetzt setzt auch Bombardier die Produktion aus

die Produktion aus Schon mehr als 2000 Betriebe und Erzeuger sind bei Marktplatz-Inititaive #wirstehenzusammen der Kleinen Zeitung mit an Bord

sind bei #wirstehenzusammen der Kleinen Zeitung mit an Bord Voestalpine : Kurzarbeit in 50 Konzerngesellschaften in Europa

: Kurzarbeit in 50 Konzerngesellschaften in Europa 115.600 Arbeitslose in Österreich mehr als am 15. März

in Österreich mehr als am 15. März AUA bringt 130.000 Tonnen Schutzmaterial von China nach Österreich

bringt 130.000 Tonnen Schutzmaterial von China nach Österreich IHS-Chef: So lange reicht das 38-Milliarden-Hilfspaket

Italien schließt nicht lebensnotwendige Produktion: tutto chiuso

Und vieles mehr

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt im Ticker:

11:00 Uhr: Der deutsche Sportartikelhersteller Puma will die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs mit Kurzarbeit bewältigen. Das Unternehmen habe für die rund 1400 Mitarbeiter in Deutschland für die kommenden drei Wochen Kurzarbeit angemeldet, sagte eine Puma-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

10:20 Uhr: Die Wiener Börse hat am Vormittag stark zugelegt. Der ATX steigt um 8,4 Prozent.

9:50 Uhr: Der ungarische Billigflieger Wizz Air hebt nicht mehr in Wien ab. Ab heute bis 1. Mai werden keine Flüge mehr durchgeführt, teilt das Unternehmen mit.

8:45 Uhr: Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier setzt nach Insiderinformationen die Produktion seiner Geschäftsflugzeuge aus. Die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec, wo Bombardiers Flaggschiff Global 7500 und andere Modell-Business-Jets montiert und fertiggestellt werden, haben angeordnet, dass alle nicht wesentlichen Arbeitsplätze am späten Dienstag geschlossen werden.

21:15 Uhr: Die US-Börsen haben am Montag den jüngsten Abwärtsschub wegen der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hat die Aktienkurse weiter belastet. Der Dow Jones gab um 3,04 Prozent oder 582,05 Punkte auf 18.591,93 Punkte nach. Bereits in der Vorwoche musste der weltbekannteste Börsenindex mit einem Wochenverlust von mehr als 17 Prozent die schwächste Handelswoche seit dem Oktober im Jahr 2008 hinnehmen.