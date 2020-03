Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2380 Betriebe haben sich schon am Marktplatz der Kleinen Zeitung #wirstehenzusammen registriert

haben sich schon am Marktplatz der Kleinen Zeitung #wirstehenzusammen registriert Die Laudamotion-Mutter Ryanair stoppt für mindestens zwei Monate die Flüge

Ende der Woche kann laut Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit der Beantragung des Geldes aus dem Härtefallfonds begonnen werden

kann laut Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit der begonnen werden Kurzarbeit für 20.000 Mitarbeiter bei voestalpine

für 20.000 Mitarbeiter Spar zahlt Mitarbeitern in Summe eine Prämie von drei Millionen Euro , Rewe lässt den Mitarbeitern einen Bonus auf ihre Mitarbeiterkarte aufbuchen.

zahlt Mitarbeitern in Summe eine Prämie von , lässt den Mitarbeitern einen auf ihre Mitarbeiterkarte aufbuchen. Corona-Pandemie lässt die Wirtschaft in der Eurozone in beispiellosem Tempo einbrechen

Wiener Börse hat Dienstag am Vormittag stark zugelegt

hat Dienstag am Vormittag stark zugelegt Jetzt setzt auch Bombardier die Produktion aus

Und vieles mehr

Links zum Thema #wirstehenzusammen – regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt im Ticker:

14:10 Uhr: Europas größte Billig-Airline, die Laudamotion-Mutter Ryanair, hat am Dienstag wegen der Corona-Pandemie alle Flüge für mindestens zwei Monate gestoppt. Das Unternehmen gehe derzeit davon aus, dass keine Flüge im April und Mai stattfinden werden, teilte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Dublin mit.

14:00 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) konkretisierte bei der Pressekonferenz am Dienstag die wirtschaftlichen Maßnahmen. Er kündigte an, dass bereits gegen Ende der Woche mit der Beantragung von Geld aus dem Härtefallfonds begonnen werden kann. Dafür werde es ein einfaches Online-Formular geben. Einmal mehr verwies er auf die Möglichkeit, Kurzarbeit anzumelden.

13:10 Uhr: Der Linzer Stahlkonzern voestalpine wird wegen der Coronavirus-Krise für bis zu 20.000 der 22.000 Mitarbeiter in Österreich Kurzarbeit beantragen. Das sagte Pressesprecher Peter Felsbach am Dienstag auf APA-Anfrage. Die Zahl der Leiharbeiter werde weiter reduziert. In der Stahlproduktion sei auf einen Schichtbetrieb mit zwei je zwölf Stunden langen Schichten umgestellt worden.

12:00 Uhr: Sie werden in der derzeitigen Corona-Krise als Heldinnen und Helden gefeiert: Die Beschäftigten in den Supermarktketten. Nun winken ihnen Prämien. Der Salzburger Handelskonzern Spar hat bereits gut 3 Millionen Euro an die durch den ersten Riesenkundenansturm vorerst besonders getroffenen Mitarbeitergruppen ausgeschüttet. Auch bei Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa) bekommen alle 40.000 Beschäftigten in den Filialen, Lagern und der Logistik in den nächsten Tagen einen "Danke-Bonus" auf ihre Mitarbeiterkarte aufgebucht. In Summe macht das Unternehmen dafür einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag locker.

11:35 Uhr: Die Corona-Pandemie lässt die Wirtschaft der Eurozone in beispiellosem Tempo einbrechen. Besonders den Dienstleistern machen die Quarantäne-Maßnahmen schwer zu schaffen. Der Einkaufsmanagerindex für diesen mit Abstand größten Wirtschaftssektor der Währungsunion fiel im März um 24,2 auf das Rekordtief von 28,4 Punkten, wie das Institut IHS Markit am Dienstag mitteilte. IHS Markit hat eine Umfrage unter tausenden Unternehmen durchgeführt. Der Einbruch kommt in dieser Stärke überraschend: Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 39,0 Punkte gerechnet. Das Barometer zeigt erst ab 50 ein Wachstum an.

11:00 Uhr: Der deutsche Sportartikelhersteller Puma will die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs mit Kurzarbeit bewältigen. Das Unternehmen habe für die rund 1400 Mitarbeiter in Deutschland für die kommenden drei Wochen Kurzarbeit angemeldet, sagte eine Puma-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

10:20 Uhr: Die Wiener Börse hat am Vormittag stark zugelegt. Der ATX steigt um 8,4 Prozent.

9:50 Uhr: Der ungarische Billigflieger Wizz Air hebt nicht mehr in Wien ab. Ab heute bis 1. Mai werden keine Flüge mehr durchgeführt, teilt das Unternehmen mit.

8:45 Uhr: Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier setzt nach Insiderinformationen die Produktion seiner Geschäftsflugzeuge aus. Die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec, wo Bombardiers Flaggschiff Global 7500 und andere Modell-Business-Jets montiert und fertiggestellt werden, haben angeordnet, dass alle nicht wesentlichen Arbeitsplätze am späten Dienstag geschlossen werden.

21:15 Uhr: Die US-Börsen haben am Montag den jüngsten Abwärtsschub wegen der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hat die Aktienkurse weiter belastet. Der Dow Jones gab um 3,04 Prozent oder 582,05 Punkte auf 18.591,93 Punkte nach. Bereits in der Vorwoche musste der weltbekannteste Börsenindex mit einem Wochenverlust von mehr als 17 Prozent die schwächste Handelswoche seit dem Oktober im Jahr 2008 hinnehmen.