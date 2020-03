Facebook

Einige wenige Baustellen sind noch in Betrieb, darunter etwa die – eingeschränkte – Fortführung des Baus der gigantischen Chipfabrik des Halbleiterherstellers Infineon in Villach. Doch die Bauriesen Strabag und Porr haben bereits Mitte letzter Woche angekündigt, den größten Teil ihrer Baustellen vorübergehend zu stoppen. Man sehe sich nicht in der Lage, den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, lautete die Kernbotschaft. Darf in Österreich überhaupt noch gebaut werden? Seit Tagen ruft die Bauwirtschaft nach klaren Regeln, wie trotz verordneter sozialer Distanz weitergearbeitet werden soll. Ein Gipfel im Gesundheitsministerium Montagnachmittag sollte endlich Klarheit bringen.