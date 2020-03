Facebook

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt im Ticker:

10.00 Uhr: Die AUA Austrian verlängert die temporäre Einstellung des Flugbetriebs bis 19. April: Alle Linienflüge werden aus den Buchungssystemen genommen. Alle rund 7000 Mitarbeiter sind vorerst bis 19. April auf Kurzarbeit.

09.45 Uhr: Weltweit führende Textilfirmen haben bei 1000 Fabriken in Bangladesch Aufträge über 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Milliarden Euro) ausgesetzt oder storniert, weil ihre Läden geschlossen sind. Bangladesch ist nach China der größte Textilproduzent der Welt mit knapp 4000 Fabriken und vier Millionen Arbeiterinnen. Weil die Fabriken nun viele Arbeiterinnen nicht mehr bezahlen können, könnte das zu größeren sozialen Unruhen führen.

09.40 Uhr: Die Austrian Airlines ändert nochmals ihre Kulanzregelungen und verlängert die gebührenfreien Umbuchungsmöglichkeiten für Passagiere. Tickets, die bis 31. März 2020 gebucht wurden oder noch werden, können bis 31. August 2020 ruhend gestellt werden. Der Ticketwert bleibt dabei bestehen. Bis zu diesem Datum haben Kunden Zeit, ein neues Abflugdatum bekanntzugeben. Die neue Reise muss bis 31. Dezember 2020 gestartet werden, auch die Destination kann im Rahmen dieser Kulanzregelung gebührenfrei geändert werden. Bei Umbuchung erhöht sich der Ticketwert um 50 Euro. Die Regelung gilt für bestehende und stornierte Flüge auf dem gesamten Streckennetz von Austrian Airlines.

09:03 Uhr: Entgegen anderer Prognosen startet die Wiener Börse am Montag leicht im Plus. Der ATX legt zum Börsenstart um 1,24 Prozent zu.

08:34 Uhr: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus streicht wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr. Zudem wird der Dividendenvorschlag für 2019 zurückgenommen.

07:59 Uhr: Um das Internet in der Corona-Krise zu entlasten, werden nun auch Facebook und Instagram die Bildqualität von Videos in Europa verringern. Zuvor hatten bereits der Film- und Serien-Anbieter Netflix und das Video-Portal YouTube ähnliche Maßnahmen angekündigt.

03:22 Uhr: In der deutschen Regierung gibt es die Sorge, dass die Corona-Krise Versuche der feindlichen Übernahme deutscher Unternehmen auslösen könnte. Finanziell durch die Krise geschwächte Firmen könnten ins Visier internationaler Investoren geraten.

01:35 Uhr: Nach viertägigem Stillstand wegen der Corona-Pandemie nimmt der europäische Flugzeughersteller Airbus am Montag seine Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf. In den vergangenen Tagen seien in den Anlagen Hygiene-Maßnahmen vorgenommen worden, um die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten sicherzustellen.