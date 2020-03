Wienerberger-Chef„Es geht jetzt um viele Tausende Arbeitsplätze“

Facebook

Vorstandsvorsitzender der Wienerberger, Heimo Scheuch © APA/HERBERT NEUBAUER

Noch Mitte letzter Woche herrschte in Ihren Werken Vollbetrieb – wie ist die aktuelle Lage bei Wienerberger?

HEIMO SCHEUCH: Wir betreiben Werke in 30 Ländern – und die Lage ändert sich stündlich. Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sowie der Kunden und Partner am Bau ist das Wichtigste. Wenn wir uns den staatlich verfügten Stopps und Eingriffen in die Wertschöpfungskette fügen müssen, tun wir das sofort.