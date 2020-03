IWF: Anzeichen wirtschaftlicher Normalisierung in China+++Bundesbank erwartet Rezession in Deutschland+++Andritz meldet Kurzarbeit an+++ Hilfspakete in den USA +++ 97.000 zusätzliche Arbeitslose in Österreich+++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

IWF: Anzeichen wirtschaftlicher Normalisierung in China

Anzeichen wirtschaftlicher Normalisierung in China Verkaufszahlen für Smartphones weltweit eingebrochen

für Smartphones weltweit eingebrochen Bundesbank-Chef Weidmann erwartet Rezession in Deutschland

BMW stoppt US-Produktion, VW stoppt Fertigung in Mexiko

stoppt US-Produktion, stoppt Fertigung in Mexiko Arbeitslose: 97.000 Betroffene in vier Tagen

97.000 Betroffene in vier Tagen Andritz AG meldet 3800 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

meldet 3800 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an EU erwartet Rezession so schlimm wie 2009

Und vieles mehr

Links zum Thema #wirstehenzusammen – regionale Unternehmen und Produzenten mit Lieferservice

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt im Ticker:

7:00 Uhr: Chinas Wirtschaft zeigt nach dem Schock der Coronavirus-Krise dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge trotz weiter bestehender Risiken Anzeichen einer Normalisierung. Die meisten größeren Unternehmen hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen und viele Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Allerdings könnten die Infektionen wieder zunehmen, wenn der inländische und internationale Reiseverkehr wieder aufgenommen werde. Auch könnte der Virus-Ausbruch in anderen Ländern und die Turbulenzen an den Finanzmärkten die Geschäfte der chinesischen Exporteure erschweren.

6:45 Uhr: Der deutsche Bundesbank-Präsident Jens Weidmann rechnet wegen der immer stärker um sich greifenden Coronavirus-Pandemie mit einer Rezession in Deutschland . Dies "ist jetzt wohl unvermeidlich", sagte er der Zeitung "Die Welt" in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Worauf es zunächst ankomme, sei, dass die Ausbreitung des Virus gestoppt werde. "Die Bundesregierung hat schnell und richtig gehandelt. Zentral erscheint mir, das Vertrauen der Bürger in das staatliche Handeln zu bewahren." Für die Wirtschaftspolitik bedeute dies, dass der Staat die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen und die Unternehmen abfedere.

5:00 Uhr: Der deutsche Autobauer BMW stoppt die Produktion in seinem großen US-Werk in South Carolina wegen der Coronavirus-Krise. "Gesundheit und Schutz unserer Beschäftigten ist unsere oberste Priorität", teilte das Unternehmen mit. Volkswagen (VW) wird unteredessen auch seine Werke mexikanischen Bundesstaaten Puebla und Guanajuato wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres schließen. Dies geschehe aus Gründen des Gesundheitsschutzes, kündigt die Mexiko-Sparte des Wolfsburger Autobauers an.

Samstag, 3:00 Uhr: Die Verkaufszahlen für Smartphones sind wegen der Coronavirus-Krise weltweit eingebrochen. Im Februar seien 38 Prozent weniger Smartphones verkauft worden als im Vorjahresmonat, teilten Marktbeobachter der Firma Strategy Analytics mit. Im Februar 2020 sei "der stärkste Rückgang in der Geschichte des weltweiten Smartphone-Handels" verzeichnet worden, sagte Neil Mawston von Strategy Analytics. Der Sektor bekam demnach sowohl Verzögerungen bei der Produktion als auch eine geringere Nachfrage zu spüren.

"Haben für rund 3800 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet"

Freitag, 21.45 Uhr: Der steirische Anlagenbauer und Technologiekonzern Andritz reduziert aufgrund der konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise womöglich die Arbeitszeit für seine Beschäftigten. "Ja, wir haben für die rund 3.800 Mitarbeiter in Österreich Kurzarbeit angemeldet", sagte Andritz-Sprecher Michael Buchbauer dem "Standard". Dies sei aber nur als Vorsichtsmaßnahme geschehen, um möglicherweise kommende Auslastungsschwankungen abfedern zu können.

21:26 Uhr: Die US-Börsen haben am Freitag eine extrem volatile, aber tiefrote Handelswoche klar im Minus beendet. Der Dow Jones gab um 4,55 Prozent oder 913,21 Punkte auf 19.173,98 Punkte nach und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit November 2016.

21.06 Uhr: In den USA werden zwei Senatoren kritisiert, die kurz vor der Eskalation der Corona-Krise in großem Maße Aktien verkauft haben. Kritiker warfen den Republikanern Richard Burr und Kelly Loeffler am Freitag vor, gewissermaßen über Insiderwissen verfügt zu haben. Die bekannte demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez rief Burr zum Rücktritt auf. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats, der von Geheimdiensten regelmäßig über Gefahren für die USA informiert wird, hatte am 13. Februar Aktien im Wert von 1,7 Millionen Dollar (1,57 Millionen Euro) verkauft. Das war einige Tage, bevor das Coronavirus Börsen auf Talfahrt schickte.

20.52 Uhr: Der deutsche Autokonzern Daimler stellt den US-Betrieb weitgehend ein. Im Mercedes-Benz-Werk in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama werde die Produktion für zunächst zwei Wochen gestoppt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch bei der Tochter Vans in Charleston, South Carolina, stehen die Bänder vorübergehend still.

20.47 Uhr: Die erwartete Rezession infolge der Coronavirus-Krise könnte für die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission deutlich heftiger ausfallen als zunächst gedacht. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung könnte 2020 vergleichbar mit dem Abschwung im Jahr der Wirtschaftskrise 2009 sein, teilte die EU-Kommission am Freitagabend mit. Damals war die Wirtschaft in der EU um 4,3 Prozent geschrumpft und in der Eurozone um 4,5 Prozent.

19.30 Uhr: Um die schlimmsten wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Krise abzuwenden, will die Regierung in London Gehaltszahlungen für in Bedrängnis geratene Unternehmen und Vereine übernehmen. Das teilte der britische Finanzminister Rishi Sunak am Freitag mit. Arbeitgeber jeder Art und jeder Größe könnten dafür Beihilfen aus einem unbeschränkten Fonds beantragen, sagte Sunak bei einer Pressekonferenz mit Premierminister Boris Johnson. Gezahlt werden bis zu 80 Prozent von Gehältern und maximal 2.500 Pfund (umgerechnet rund 2740 Euro) im Monat pro Angestellten, der nicht seiner Arbeit nachgehen könne.

19:23 Uhr: Auch der britische Autohersteller Jaguar Land Rover stellt seine Produktion wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend ein. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Von kommender Woche an bis zum 20. April sollen die Fließbänder still stehen. Die Werke in Indien und Brasilien sollen aber weiterhin produzieren. Bereits BMW, Toyota, Honda, Nissan und Vauxhall hatten bereits vorübergehende Produktionsstopps in Großbritannien wegen der Coronakrise angekündigt.

18.57 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Amerikanern weitere direkte Hilfszahlungen in Aussicht gestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu stemmen. Sollte der erste Scheck von rund 1.000 US-Dollar für jeden US-Steuerzahler nicht ausreichen, werde es weitere Runden geben, versprach Trump am Freitag im Weißen Haus.

18:44 Uhr: Die Schweiz legt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie nach. Zusätzlich zu dem vor einer Woche angekündigten Hilfsprogramm von zehn Milliarden Franken stellt die Regierung am Freitag weitere 32 Milliarden Franken (30,4 Milliarden Euro) bereit.

17:50 Uhr: Die Wiener Börse ist am Freitag mit extrem hohen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX stieg massiv um 10,74 Prozent auf 1.889,19 Einheiten. Seit Jahresbeginn liegt der ATX nach den jüngsten Kurseinbrüchen infolge der Corona-Krise aber immer noch rund 40 Prozent im Minus.

17:30 Uhr: Die EZB-Bankenaufsicht entlastet Banken in der aktuellen Krise weiter. Die Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich vorübergehend flexibler bei der Bewertung von ausfallgefährdeten Krediten (Non-Performing Loans/NPL). Geldhäuser soll es so ermöglicht werden, staatliche Garantien uneingeschränkt zu nutzen, wie die EZB-Bankenaufsicht am Freitag mitteilte.

17:10 Uhr: Die heimischen Banken kämpfen derzeit mit einer hohen Nachfrage der Unternehmen nach Überbrückungskrediten. Im Laufe der Woche seien bereits "tausende Kredite umgeschuldet, zusätzliche Finanzierungen in Höhe von über drei Milliarden Euro vergeben und Aufschübe bei Leasingverträgen eingeräumt" worden, so Andreas Treichl, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ laut Aussendung.

17:00 Uhr: Der deutsche Unternehmer Heinz Hermann Thiele hat seine Beteiligung an der AUA-Mutter Lufthansa weiter ausgebaut. Thiele hält über sein Investmentvehikel nun zehn Prozent an der Fluggesellschaft, nach zuvor 5,29 Prozent, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Thiele war Anfang März bei der Lufthansa eingestiegen, zu seinen Absichten hat er sich bislang nicht geäußert. Über seine Investmentgesellschaft KB Holding ist der Unternehmer auch Großaktionär bei Vossloh und Knorr Bremse. Die Lufthansa muss wegen der Corona-Krise einen Großteil der Flugzeuge am Boden halten, der Börsenwert ist stark eingebrochen.

16:15 Uhr: Die deutsche Regierung will zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ein Nachtragsbudget im Volumen von rund 150 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Dies solle am Montag vom Kabinett beschlossen werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus deutschen Regierungskreisen.

16:10 Uhr: Die Corona-Krise lässt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter steigen. Seit dem Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag bis Donnerstag zusammengerechnet um 97.500 mehr Arbeitslose als noch Sonntagabend, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Freitagnachmittag zur APA.

Mehr Informationen

15:50 Uhr: Die italienische Regierung geht nach Angaben von Insidern davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie um etwa drei Prozent schrumpfen wird. Der Ausblick sei aber sehr unsicher, heißt es. Voraussetzung sei, dass die Ausgangssperre wegen der Pandemie ab Ende April schrittweise gelockert werde.

15:30 Uhr: Nach den von der türkis-grünen Regierung angekündigten Hilfsmaßnahmen für Unternehmen, die aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Not geraten, haben sich die Anfragen bei den Banken diesbezüglich spürbar verstärkt. "Wir sehen seit Mittwoch dieser Woche einen Anstieg der Nachfragen nach Stundungen und Überbrückungskrediten", sagte der Österreich-Chef der Erste Group, Peter Bosek, zur APA.

15:00 Uhr: Während die Zahl der arbeitslos Gemeldeten steigt, werden 5.000 Erntehelfer und tausende Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie, darunter 9.000 in der Fleischverarbeitung, gesucht, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) am Freitag im Bundeskanzleramt in Wien.

14:40 Uhr: Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die Haushaltsregeln. "Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren.

Weitere Informationen

14:10 Uhr: Die Buchhandelskette Thalia reagiert mit Kurzarbeit auf die Corona-Krise. Daneben wird versucht, so viel Umsatz wie möglich in den Onlinehandel zu verlegen, um die Ausfälle in Grenzen zu halten. Als bekannt wurde, dass die Geschäfte schließen, sei es auch bei Thalia zu Großeinkäufen durch manche Kunden gekommen, schilderte Thalia-Österreich-Geschäftsführer Thomas Zehetner im Gespräch mit der APA.

14:00 Uhr: Während die Zahl der arbeitslos Gemeldeten steigt, werden 5.000 Erntehelfer und tausende Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie, etwa 9.000 in der Fleischverarbeitung gesucht, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien. Zur Vermittlung von Arbeitskräften wurde die Plattform "www.dielebensmittelhelfer.at" eingerichtet.

13:45 Uhr: Das Bauunternehmen Strabag wird seine Mitarbeiter nun doch nicht kündigen. In Österreich wird für drei Monate Kurzarbeit beantragt. Damit wird umgehend auf die gestern, Donnerstag, überarbeitete Bundesrichtlinie Kurzarbeitshilfe (KUA-COVID-19) reagiert.

13:30 Uhr: "Wir werden niemanden zurücklassen." Das sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Bereits kommende Woche soll es einen Härtefonds in Höhe von einer Milliarde Euro für stark betroffene Einpersonen- und Kleinunternehmen geben.

Die Regierung werde "alles, was es braucht" zur Verfügung stellen, um "dramatische wirtschaftliche und soziale" Einschläge zu verhindern.

13:20 Uhr: Wegen der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie will die EU-Kommission den EU-Staaten in Kürze das Aussetzen der europäischen Fiskalregeln vorschlagen. Das sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Freitag. Diese Initiative sei bereits von der Eurogruppe sowie den EU-Staats- und Regierungschefs begrüßt worden.

12:55 Uhr: Die Österreichische Post schließt sich den Vorsichtsmaßnahmen der Supermarkt-Ketten an und installiert wegen der Ausbreitung des Coronavirus Plexiglas-Trennwände. Um das Ansteckungsrisiko für die Mitarbeiter zu minimieren, werden in der kommenden Woche die Schalter der über 400 Postfilialen mit diesem Schutz ausgestattet.

12:45 Uhr: Den Shopbetreibern in Österreichs Einkaufszentren gehen wegen des Shutdown aufgrund der Coronavirus-Pandemie laut dem Berater Standort + Markt täglich 68,5 Prozent des Umsatzes verloren, das sind 29,7 Mio. Euro brutto. Als Beispiel für innerstädtische Shopping-Flächen hat man sich die Grazer City angeschaut: Der voraussichtliche durchschnittliche Umsatzverlust liege bei 2,2 Mio. Euro pro Tag.

12:30 Uhr: Auch der Autobauer Volvo will wegen der Corona-Pandemie vorerst seine Produktion in Europa und in den USA stoppen. Vorrang habe nun das Abstandhalten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, teilte Volvo am Freitag mit. Das Werk des Konzerns im belgischen Gent ist seit Dienstag geschlossen, die drei Werke in Schweden und das Werk im US-Bundesstaat South Caroline werden folgen.

12:20 Uhr: Apple lässt nach wochenlangen Produktionsengpässen in China nur noch zwei iPhones eines Modells pro Bestellung in seinem Online-Store kaufen. Das heißt, Kunden bekommen seit Freitag eine Warnmeldung, wenn sie zum Beispiel drei Geräte des iPhone 11 Pro zu ihrem Warenkorb hinzufügen - bei zwei iPhone 11 Pro und einem iPhone 11 gibt es dagegen keine Probleme.

11:45 Uhr: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Hamsterkäufe der Verbraucher bringen die Lkw-Fahrer nach Darstellung des Branchenverbands an die Belastungsgrenze. Der seit Jahren herrschende Fahrermangel in der Logistik-Branche habe sich durch die Folgen der Virus-Ausbreitung weiter verschärft, sagte ein Sprecher des deutschen Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) am Freitag.

11:30 Uhr: Wegen eines drastischen Umsatzrückgangs in der Coronakrise ist die deutsche Restaurantkette Vapiano zahlungsunfähig. Damit sei der Vorstand verpflichtet, spätestens innerhalb von drei Wochen den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit.

Mehr Informationen

10:45 Uhr: Die deutsche Regierung plant laut "Spiegel" einen 500 Milliarden Euro schweren Rettungsfonds für Unternehmen, die wegen der Coronavirus-Pandemie in Not geraten. Er solle Firmen vor der Pleite bewahren, indem er Garantien für ihre Verbindlichkeiten ausspreche oder auch Kapital zuschieße, berichtete das Magazin am Freitag.

10:40 Uhr: Zum Schutz der Beschäftigten im Handel sollen alle Geschäfte - voraussichtlich ab Montag - nur noch bis 19 Uhr offen haben. Schwangere sollen freigestellt werden, Beschäftigte mit Vorerkrankungen bzw. Risikogruppen wie Ältere in Tätigkeitsbereichen eingesetzt werden, bei denen sie keinen direkten Kundenkontakt haben. Darauf haben sich Gewerkschaft und Wirtschaftskammer am Donnerstag verständigt.

10:00 Uhr: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Coronakrise eine mögliche staatliche Beteiligung an großen Unternehmen vorgeschlagen. Es gehe bei der Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie "auch um Großkonzerne, bei denen ja unglaublich viele beschäftigt sind", sagte Scholz am Donnerstagabend im ZDF.

09:30 Uhr: Die Wiener Börse hat am Freitag mit massiven Gewinnen eröffnet. Zu Wochenschluss dürfte die Wiener Börse ihren bereits am Donnerstag eingeleiteten Erholungsversuch damit fortsetzen. Gegen 9.30 Uhr legte der ATX um satte 10,6 Prozent auf 1.886,67 Punkte zu.

Mehr Informationen

09:00 Uhr: EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen schließt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise die gemeinsame Ausgabe von Anleihen durch die Euroländer nicht aus. "Wir gucken alle Instrumente an", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. "Und das was hilft, wird eingesetzt." Das gelte auch für sogenannte Corona-Bonds. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt."

Der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM wäre nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die beste Möglichkeit für europäische Bonds im Kampf gegen die Coronaviruskrise. Solche "Corona-Bonds" seien ein Marktvorgang und müssten über Finanzstrukturen begeben werden, sagte Gentiloni dem italienischen Sender RAI Radio 1. "Die am besten geeignete ist der ESM."

Weitere Informationen

08:00 Uhr: Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung vom Vortag vorerst fortgesetzt. Die Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vom Vortag wirkten weiter stützend auf die Kursentwicklung. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 US-Dollar (26,98 Euro). Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 82 Cent auf 26,04 Dollar.

06:00 Uhr: Trotz der schweren Virus-Krise verzichtet China vorerst auf eine weitere Zinssenkung. Die chinesische Notenbank ließ den einjährigen Referenz-Satz (LPR) am Freitag bei 4,05 Prozent. Sie hatte ihn erst im Februar von 4,15 Prozent auf diesen Wert gesenkt, um mehr Geld für die Kreditvergabe loszueisen und Firmen mit günstigen Darlehen zu versorgen, die in den Prozess der Prävention und Kontrolle des Coronavirus eingebunden sind. Experten hatten nun mehrheitlich mit einer weiteren Senkung gerechnet.

05:00 Uhr: Die Coronavirus-bedingte Ausnahmesituation könnte sich auch auf die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen auswirken - und zwar nicht nur in praktischer, sondern in ganz grundsätzlicher Weise: Die Politologin Melanie Sully geht davon aus, dass die Brexit-Übergangsphase bis 2022 verlängert wird, auch wenn Premier Boris Johnson das bisher vehement abgelehnt hat.

03:00 Uhr: Die Republikaner im US-Senat wollen mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stemmen. Die meisten Steuerzahler sollen unter anderem einen Scheck über 1.200 US-Dollar (1.111,01 Euro) bekommen, pro Kind soll es zusätzlich noch 500 US-Dollar geben, wie aus einem am Donnerstagabend (Ortszeit) vorgestellten Gesetzespaket hervorging.

01:00 Uhr: Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) erwartet, dass die Corona-Krise auch Auswirkungen auf die EU-Budgetverhandlungen hat. Der Zugang Österreichs, dass mit dem Geld der Steuerzahler sparsam umgegangen werden müsse, bleibe der gleiche. "Es ist der Schock dieser Krise allen in die Glieder gefahren, schön langsam sickert das auch", sagte Edtstadler am Donnerstag gegenüber "Puls 24".

Die Entwicklungen des 19. März