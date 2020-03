+++ Starker Börsenstart +++ Hilfspakete in USA +++ Ölpreise im Plus +++ ESM könnte Eurobonds ausgeben +++

ATX startet mit starkem Plus

startet mit starkem Plus US-Senat will Milliarden-Hilfsprogramm

will Milliarden-Hilfsprogramm Brexit: Übergangsphase könnte verlägert werden

Übergangsphase könnte verlägert werden Ölpreise steigen wieder

steigen wieder Eurobonds wieder im Gespräch

Und vieles mehr

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschaftswelt im Ticker:

10:00 Uhr: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Coronakrise eine mögliche staatliche Beteiligung an großen Unternehmen vorgeschlagen. Es gehe bei der Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie "auch um Großkonzerne, bei denen ja unglaublich viele beschäftigt sind", sagte Scholz am Donnerstagabend im ZDF.

09:30 Uhr: Die Wiener Börse hat am Freitag mit massiven Gewinnen eröffnet. Zu Wochenschluss dürfte die Wiener Börse ihren bereits am Donnerstag eingeleiteten Erholungsversuch damit fortsetzen. Gegen 9.30 Uhr legte der ATX um satte 10,6 Prozent auf 1.886,67 Punkte zu.

09:00 Uhr: EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen schließt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise die gemeinsame Ausgabe von Anleihen durch die Euroländer nicht aus. "Wir gucken alle Instrumente an", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. "Und das was hilft, wird eingesetzt." Das gelte auch für sogenannte Corona-Bonds. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt."

Der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM wäre nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die beste Möglichkeit für europäische Bonds im Kampf gegen die Coronaviruskrise. Solche "Corona-Bonds" seien ein Marktvorgang und müssten über Finanzstrukturen begeben werden, sagte Gentiloni dem italienischen Sender RAI Radio 1. "Die am besten geeignete ist der ESM."

08:00 Uhr: Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung vom Vortag vorerst fortgesetzt. Die Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vom Vortag wirkten weiter stützend auf die Kursentwicklung. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 US-Dollar (26,98 Euro). Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 82 Cent auf 26,04 Dollar.

06:00 Uhr: Trotz der schweren Virus-Krise verzichtet China vorerst auf eine weitere Zinssenkung. Die chinesische Notenbank ließ den einjährigen Referenz-Satz (LPR) am Freitag bei 4,05 Prozent. Sie hatte ihn erst im Februar von 4,15 Prozent auf diesen Wert gesenkt, um mehr Geld für die Kreditvergabe loszueisen und Firmen mit günstigen Darlehen zu versorgen, die in den Prozess der Prävention und Kontrolle des Coronavirus eingebunden sind. Experten hatten nun mehrheitlich mit einer weiteren Senkung gerechnet.

05:00 Uhr: Die Coronavirus-bedingte Ausnahmesituation könnte sich auch auf die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen auswirken - und zwar nicht nur in praktischer, sondern in ganz grundsätzlicher Weise: Die Politologin Melanie Sully geht davon aus, dass die Brexit-Übergangsphase bis 2022 verlängert wird, auch wenn Premier Boris Johnson das bisher vehement abgelehnt hat.

03:00 Uhr: Die Republikaner im US-Senat wollen mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stemmen. Die meisten Steuerzahler sollen unter anderem einen Scheck über 1.200 US-Dollar (1.111,01 Euro) bekommen, pro Kind soll es zusätzlich noch 500 US-Dollar geben, wie aus einem am Donnerstagabend (Ortszeit) vorgestellten Gesetzespaket hervorging.

01:00 Uhr: Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) erwartet, dass die Corona-Krise auch Auswirkungen auf die EU-Budgetverhandlungen hat. Der Zugang Österreichs, dass mit dem Geld der Steuerzahler sparsam umgegangen werden müsse, bleibe der gleiche. "Es ist der Schock dieser Krise allen in die Glieder gefahren, schön langsam sickert das auch", sagte Edtstadler am Donnerstag gegenüber "Puls 24".

Die Entwicklungen des 19. März