IV-Vizepräsident Petschnig"Globale Corona-Krise wie Science Fiction"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

"Wir arbeiten streng getrennt sowohl in den Büros als auch auf den Dächern", berichtet IV-Vizepräsident Otmar Petschnig von seinem Dachbetrieb in Klagenfurt. Arbeit auf Hälfte der Baustellen.

© Markus Traussnig

Die globale Szenerie des Coronavirus erscheine „wie Science Fiction“, erklärt der Vizepräsident der Österreichischen Industriellenvereinigung, Otmar Petschnig. Umso überlegter geht er in seinem Unternehmen an die Herausforderung heran: „Wir haben 50 Prozent Auslastung auf den Baustellen. Einige stellten Bauherren ein, auf den anderen arbeiten wir mit strenger Sicherheit und Abstand auf den Dächern. Die Mitarbeiter wollen von sich aus lieber arbeiten als nicht“, berichtet Petschnig von seinem Klagenfurter Unternehmen FP-Dach mit 200 Mitarbeitern am Standort.