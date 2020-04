Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte Josef Obergantschnig die dramatischen Entwicklungen.

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Freitag, 24. April: Einstimmung auf schwere Zeiten

Zwei Frauen bewegen die Märkte. Da wäre zum einen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel., die den Appell an die EU-Mitglieder richtete, in großen Dimensionen zu denken. Die Finanzmärkte nahmen es wohlwollend zur Kenntnis. Wenn selbst die konservative Angela Merkel bereit ist, die Geldschatulle noch weiter zu öffnen, steht weiteren Hilfspaketen nichts mehr im Weg. Und dann hätten wir noch Christine Largarde, ehemalige Direktorin des IWF und seit November 2019 Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Largarde stimmte die EU Minister auf schwere Zeiten ein und deutete an, dass die EU Wirtschaft um bis zu 15% einbrechen könnte.