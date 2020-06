Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Dienstag, 9. Juni: Börsen erholen sich oder "2020 ist einfach anders"

Gestern ging an den Märkten wieder die Post ab. Naja, nicht überall. Während die europäischen Märkte gestern noch mit einem leichten Minus den Handelstag beendeten, konnten die US Börsen wieder einmal ein Kursfeuerwerk entfachen. Die deutsche Industrieproduktion fällt im April um 25,3 Prozent. Die Bundesbank geht aber davon aus, dass der Tiefpunkt bereits hinter uns liegt und sich die Schockstarre schnell auflösen wird.

Der Dow Jones Industrial Index konnte bereits wieder den höchsten Stand seit Ende Februar erreichen. Auch der breite S&P 500 tat es der Technologiebörse Nasdaq gleich und notiert seit Jahresbeginn wieder im Plus. Und das nach all dem, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. 2020 ist einfach anders! Die Börsenkurse sind trotz des größten Wirtschaftseinbruch seit der großen Depression gestiegen. Das führt dazu, dass auch die Bewertungen an den Börsen steigen. Normalerweise passiert das am Ende eines Konjunkturzyklus nach einer Phase des Aufschwungs.

Die Entkoppelung der Finanzmärkte ist mit Sicherheit zu großen Teilen auf die Liquiditätsspritzen der Notenbanken und die staatlichen Hilfspakete zurückzuführen. In den USA spricht man schon von „Jay’s Market“. Das ist in Anlehnung an den Fed-Präsidenten Jerome (Jay) Powell, der die Notenbankbilanz innerhalb weniger Wochen auf 7,2 Billionen US-Dollar aufgeblasen hat. Tendenz stark steigende! Das verzerrte Marktgeschehen löst unter dem einen oder anderen Altmeister wie z.B. Warren Buffet Skepsis hervor. Auch der größte Kapitalverwalter GMO hat seinen Aktienanteil mittlerweile halbiert. In einem Brief an seine Kunden führte der Asset-Manager aus, dass heute die Unsicherheit größer sei als bei früheren Phasen von Euphorie und Tollheit. Noch nie seien Markt und Wirtschaft so weit voneinander abgekoppelt gewesen. Kritiker der expansiven Fed-Politik führen auch ins Rennen, dass es durch die Stützungskäufe keine „echten Märkte“ mehr gebe und die Liquiditätszufuhr ein Anreiz für Blasenbildung und Rekordverschuldung sei.