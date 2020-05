In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte Josef Obergantschnig die dramatischen Entwicklungen.

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Mittwoch, 13. Mai: Wie die Gesteinsschichten des Grand Canyon

Die Finanzmärkte sind gegenwärtig in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Nach den heftigen Kursverlusten im März konnte ein Großteil der Verluste bereits wieder aufgeholt werden. Der technologielastige Nasdaq-Composite ist Jahresbeginn sogar im Plus und US-Aktien notieren bereits wieder auf dem Niveau vom August 2019. An den Finanzmärkten scheint der Optimismus wieder zurückgekehrt zu sein.

Ganz im Gegensatz zur Realwirtschaft. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat bereits angedeutet, dass die makroökonomischen Indikatoren in vielen Ländern deutlich schlechter aussehen, als die ohnehin schon pessimistischen Prognosen. Der IWF wird daher im Juni den Wirtschaftsausblick voraussichtlich noch einmal reduzieren müssen. Das ist eine harte Ansage, die den Ernst der Lage verdeutlicht. Die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft klaffen wie die Gesteinsschichten des Grand Canyon auseinander. Interessantes bringt auch eine Umfrage zum Konsumverhalten der US-Bürger im April zu Tage. 45% der Konsumenten mit einem Jahresbruttogehalt von weniger aus 50.000 Dollar wollen weniger ausgeben. Bei Personen mit einem Jahresgehalt von mehr als 150.000 Dollar sind es schon 67%.