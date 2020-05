In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte Josef Obergantschnig die dramatischen Entwicklungen.

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Samstag, 16 Mai: Das Flimmern der Zahlen ...

Als Börsianer liebt man das Flimmern der Zahlen. Es braucht einige Zeit, sich im Zahlengewirr zurechtzufinden. Eine einfache Regel habe ich frühzeitig gelernt. Grüne Zahlen stehen für eine positive und rote für eine negative Entwicklung. Um von der Entwicklung einer Einzelaktie auf den Gesamtmarkt schließen zu können, werden Indizes wie z.B. der deutsche DAX oder der österreichische ATX berechnet. Zur Messung der wirtschaftlichen Aktivität wird häufig das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Messgröße herangezogen.

Dieser Indikator wurde von Simon Kuznets in der großen Depression der 1930er Jahre entwickelt und war der erste Hilfsindikator der Wirtschaftspolitik. Das BIP gibt im Wesentlichen den Gesamtwert aller Güter- und Dienstleistungen an, die innerhalb eines Referenzzeitraums von einer Volkswirtschaft erwirtschaftet wurden. Das BIP weist damit einen klaren Vergangenheitsbezug auf und ist demnach ein Blick in den Rückspiegel. Es sagt nichts darüber aus, wie konkurrenzfähig der Wirtschaftsraum im internationalen Vergleich ist. Der Indikator wird auch häufig als Wohlstandsindikator herangezogen. Aber repräsentiert das BIP wirklich den Wohlstand eines Landes? Sagt diese Art von Wohlstand wirklich etwas über die Lebensqualität der Bürger aus?