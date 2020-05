Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Dienstag, 12. Mai: Was sind eigentlich ESG-Investments?

Heute morgen sitze ich mit meinem Espresso auf unserem Küchentisch. Mein Blick schweift aus dem Fenster und bleibt am saftigen Grün der Wiese kleben. Grün ist auch die Farbe des nachhaltigen Investierens. Der Bereich des nachhaltigen Investierens rückt immer mehr in den Fokus der Investoren. Global betrachtet werden rund 30 Billionen US-Dollar nachhaltig investiert. Ziel ist es, durch die bewusste Steuerung von Finanzmitteln einen positiven Beitrag zu leisten. Aber was ist eigentlich nachhaltig?

Diese Frage ist nur sehr individuell zu beantworten. Im Finanzbereich spricht man von einem ESG-Investment. „E“ steht für Environment oder Umwelt, „S“ für Soziales und „G“ für Governance oder Unternehmensführung. In Europa wird der Fokus klar auf den Bereich „E“ gelegt. Dieser Bereich kann z.B. durch den CO2-Beitrag des Portfolios im Vergleich zu einem Referenzindex abgedeckt werden. Im angelsächsischen Raum liegt der Fokus eher im Bereich der Unternehmensführung. Interessant sind auch die Unterschiede in Europa. Während beispielsweise in Frankreich Atomenergie als grüne Energie eingestuft wird, ist sie in Österreich oder Deutschland aus nachhaltiger Sicht ein „No-Go“.