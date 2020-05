Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Montag, 11. Mai: Lockerungen, Rettungsschirme und Selbstschutz

Das Leben nimmt schön langsam wieder an Fahrt auf. Mit dem heutigen Tag werden die Corona-Maßnahmen in vielen Ländern Europas gelockert. Die Finanzmärkte starten gemächlich in die neue Woche. Die befürchtete Herabstufung Italiens durch die Rating-Agentur Moody’s blieb aus. Die japanische Regierung hat angekündigt, einen neuen Rettungsschirm verabschieden zu wollen. Dabei sollen Unternehmen, die mit starken Umsatzeinbußen und hohen Mietpreisen sowie Studenten, die ihre Teilzeitjobs aufgrund der Corona-Krise verloren haben, unterstützt werden.

In Südkorea sind erstmals Mai-Zahlen veröffentlicht worden. In den ersten 10 Tagen gingen die Exporte um 46,3% bzw. die Importe um 37,2% gegenüber dem Vorjahr zurück. Positive makroökonomische Zahlen sind in den nächsten Monaten wohl nicht zu erwarten. An den Finanzmärkten ist auch der aufkeimende Streit zwischen China und den USA wieder verstärkt in den Fokus gerückt. China hält aktuell rund 1,1 Billionen US-Dollar Treasury Bonds. Das Volumen der gehaltenen Staatsanleihen hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als vervierfacht. China ist damit hinter Japan der zweitgrößte Gläubiger der USA. China hat damit durchaus einen Vermögenswert mit Drohpotenzial in eigenen Händen. Wenn China jetzt beginnen würde, die Märkte mit amerikanischen Staatsanleihen zu schwemmen, könnte das für erhebliche Marktturbulenzen sorgen. Eines scheint fix. China will künftig den Fokus verstärkt auf Diversifikation der Devisenreserven legen und wird den Anteil an US-Staatsanleihen in den kommenden Jahren reduzieren. Diese Handlung ist gewissermaßen auch ein Selbstschutz.