In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte Josef Obergantschnig die dramatischen Entwicklungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Montag, 1. Juni: Im Reich der Milliarden, Billionen und Billarden

Als Börsianer lebt man in einer Welt voller Zahlen. Die Finanzmärkte sind in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. Die Zahlen sind unvorstellbar groß und schwer zu fassen. Man kann schnell den Überblick verlieren. Davor ist selbst ein Finanzminister nicht gefeit. In meiner heutigen Kolumne möchte ich Sie ins Reich der Milliarden, Billionen und sogar Billarden entführen.

Beginnen wir bei den Silberbeständen, die einen Marktwert von 44 Milliarden Dollar aufweisen. Der Kryptowährungsmarkt ist in den letzten Jahren auf 5.463 „Währungen“ angewachsen und wird von Bitcoin dominiert, deren Marktwert zwei Drittel der 244 Milliarden Dollar beträgt. Die österreichische Wirtschaftsleistung beträgt rund 460 Milliarden, der Schweiz 715 Milliarden und jene Deutschlands 4,04 Billionen Dollar. Der Wert der effektiven Münzen und des Papiergelds beträgt 6,6 Billionen. Rund 7% der Geldmenge existieren in physischer Form. Weltweit gibt es 2.095 Milliardäre, die zusammen 8 Billionen Dollar besitzen. Angeführt wird das Ranking von Amazon-Gründer Bezos mit einem Vermögen von 113 Milliarden Dollar. Die weltweiten Goldreserven belaufen sich auf 197.576 Tonnen mit einem Marktwert von 10,9 Billionen Dollar. 47% der Bestände werden für Schmuck verwendet.

Der globale Aktienmarkt wird mit 89,5 Billionen Dollar bewertet. Das entspricht in etwa dem Welt-BIP. Die größte Börse der Welt ist die New York Stock Exchange, die 31,5% des Marktwertes aller Aktien abdeckt. Gemeinsam mit dem 14,5%igen Anteil der Technologiebörse Nasdaq beträgt der USA Anteil beinahe 50%. Die Börsen in Japan (6%) und Shanghai (5,5%) folgen mit deutlichem Respektabstand. Die globalen Schulden belaufen sich auf 253 Billionen Dollar. 30% entfallen auf Unternehmen, je rund ein Viertel auf Staaten und private Haushalte und knapp 20% auf den Finanzsektor.