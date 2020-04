Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Montag, 27. April: "Bullischer Start" in die Börsenwoche

Neue Woche, neues Glück. Heute erleben wir einen bullischen Start in die Börsenwoche. Die Covid-19 Zahlen sind weiter rückläufig und viele Länder wälzen Pläne, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Selbst im krisengeschüttelten New York sollte es langsam wieder losgehen. In den frühen Morgenstunden hat zudem die japanische Notenbank verkündet, weiterhin aggressiv japanische Staatsanleihen zu kaufen. Und zwar ab sofort auch ohne Limit.

In dieser Woche stehen außerdem noch Sitzungen der US-Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag auf der Agenda. Auch die Berichtsaison nimmt so richtig Fahrt auf. Heute Morgen starteten bereits die Deutsche Bank und Bayer mit Zahlen über den Erwartungen, wohingegen Adidas verlautbaren musste, dass das Ergebnis um 93% eingebrochen sei. Im Laufe der Woche folgen u.a. noch die Tech-Granden Google, Amazon und Apple sowie BASF oder auch die Erste Bank. Analysten gehen davon aus, dass die Erträge in Europa heuer um 45% einbrechen werden. 2021 wird eine Erholung von 40% erwartet.