Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Dienstag, 21. April: Contango beherrscht die Terminmärkte

Irgendwie sollte ich mich bereits daran gewöhnt haben, dass wir in außergewöhnlichen Zeiten leben. Es ist früh am Morgen und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, was gestern an den Terminbörsen passiert ist. War es nur ein Traum oder hat der Ölpreis wirklich bei Minus 18,20 Dollar je Barrel notiert? Was ist da abgegangen?

An den Terminbörsen werden Waren und Rohstoffe in Kontrakten gehandelt. Bei dem konkreten Fall handelt es sich um einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung für den Monat Mai vorsieht. Dabei handelt es sich um einen Future, also ein unbedingtes Termingeschäft. Die Ware muss also auch wirklich geliefert werden. Es fand sich kein Käufer und der Verkäufer musste dem Käufer sogar Geld dafür bezahlen, dass er ihm den Kontrakt abnimmt. Keine schlechte Sache - oder? Der Käufer bekommt ein paar Barrel Öl und obendrein noch einen Patzen Geld dazu. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es ein Überangebot an Öl und eine stark fallende Nachfrage. Dadurch sind die Lagerhäuser gerammelt voll. Die Terminmärkte werden von Contango beherrscht. Das ist wider Erwarten nicht der Name eines Westernhelden. Damit wird ein Marktumfeld beschrieben, in welchem die Ölpreise ansteigen, je weiter ihre physische Auslieferung in der Zukunft liegt. Ein klares Signal für eine besonders schwache Nachfrage und ein Überangebot.