Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Mittwoch, 27. Mai: Zurück auf das glitschige Börsenparkett

Die Finanzmärkte erlebten ein fröhliches Frühlingserwachen. Von „Sell in May and go away“ kann 2020 zumindest keine Rede sein. Mit dem heutigen Tag dürfen die ersten Händler nach zwei Monaten wieder auf das glitschige Börsenparkett der New Yorker Börse NYSE. Vorausgesetzt sie fahren nicht mit der U-Bahn an die Wall Street und sie haben kein Fieber. Es herrscht eine Maskenpflicht und eine strenge Mindestabstandregel für die handelnden Akteure. JP Morgan Chase, die größte Bank Amerikas, geht davon aus, dass bis auf Weiteres maximal die Hälfte der Büros besetzt sein werden.

Die Großraumbüros, in denen Finanzexperten Schulter an Schulter ihren Geschäften nachgehen, sind nicht dafür ausgelegt, die neuen Abstandregeln einzuhalten. Großbanken benötigen mehr Büroflächen. Und das kann in einer Stadt wie New York teuer werden. Aber nicht nur die Finanzbranche befindet sich im Umbruch. In der Welt wimmelt es mittlerweile von Globalisierungsskeptikern. Carmen Reinhart, Harvard-Professorin und neue Chefvolkswirtin der Weltbank, äußerte sich dazu in einem Interview: „Ohne melodramatisch zu sein, aber Covid-19 ist der letzte Sargnagel für die Globalisierung.“ Nach jahrzehntelanger Euphorie macht sich nun eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit breit.

Bei allen Problemen sind mit der Globalisierung auch einige Erfolgsgeschichten eng verwoben. Allein im letzten Jahrzehnt ist die Weltwirtschaft um 43% gewachsen. Ein Großteil dessen ist auf Schwellenländer zurückzuführen. Durch die Globalisierung wurden auch viele Arbeitsplätze geschaffen. Das betrifft Industrie- und Schwellenländer gleichermaßen. Allein in der Europäischen Union existieren 36 Millionen Arbeitsplätze, die von Exporten in Drittländer leben. Festzuhalten ist aber auch, dass nach dem rasanten Wachstum des Welthandels in den 1990ern die Entwicklung seit Beginn des Jahrtausends stagniert. 1990 betrug das internationale Handelsvolumen knapp 40% des globalen BIPs. 30 Jahre Später ist die Relation auf 60% gestiegen.