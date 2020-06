Facebook

Josef Obergantschnig

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Samstag, 13. Mai: Das treibt die Kurse von Realwerten ...

Heute bin ich bereits wieder sehr früh auf den Beinen. Es ist so ruhig, friedlich und man hört die Vögel laut zwitschern. Seit vielen Jahren bin ich ein notorischer Frühaufsteher. Was anfangs noch eine Überwindung war, ist mittlerweile eine lieb gewonnene Gewohnheit geworden. Morgenstund hat Gold im Mund. Das soll Erasmus von Rotterdam seinem Schüler Christian Northoff geraten haben. Morgens studiert man am besten. Was der bedeutende Gelehrte des Renaissance-Humanismus vor 500 Jahren gesagt haben soll, hat auch heute noch seine Gültigkeit. In meiner Kindheit war ich ein großer Winnetou-Fan. In der verfilmten Romanreihe von Karl May geht es um Indianer, Cowboys und Goldschätze. Seit damals ist Gold für mich das Synonym für Reichtum. An den Finanzmärkten steht das Gold als Synonym für ein Sicherheitsinvestment. Die Ressourcen sind beschränkt.

An den Märkten ist sehr viel Liquidität vorhanden. Das treibt die Kurse von Realwerten wie z.B. das Gold in die Höhe. Das Sicherheitsinvestment hat allein im letzten Jahr mehr als 25% an Wert zulegen können. Auf 10-Jahressicht beträgt das Plus „nur“ 37%. 1969 wurde das Ende des Goldstandards eingeleitet. Der Goldpreis konnte aber erst Anfang der 2000er Jahre so richtig abheben. Interessant ist, dass der Goldpreis inflationsbereinigt auf dem Niveau der 1970er Jahre notiert. In den 1980ern und 1990ern mussten Gold-Investoren erhebliche reale Wertverluste hinnehmen. Besser konnten sich auf 10-Jahressicht Aktien entwickeln. Der globale Aktienmarkt konnte eine Performance von 172% erzielen. Aktieninvestoren konnten sich demnach über eine Wertentwicklung von 10,5% pro Jahr freuen. Beim Gold waren es vergleichsweise geringe 3,2%.

Gerade in der Krise ist es wichtig, auch über genügend finanzielle Mittel zu verfügen. Hierbei gibt es große sektorale Unterschiede. In den USA haben vor allem Einzelhandels-, Tranport- und Tourismusunternehmen eine schwache Kapitalausstattung, die in mehr als 20% nur mehr für 14 Tage reichen wird. Darin berücksichtigt sind keine staatlichen Unterstützungspakete und auch die Umsätze, die nach einer Lockerung der Maßnahmen wieder etwas Geld in die Kassa spielen. Besser ausgestattet sind Finanz- und Versicherungsunternehmen sowie Firmen aus den Sektoren Immobilien und Gesundheitswesen. Es verdeutlicht aber, wie dringend Unternehmen die Unterstützungsmaßnahmen benötigen. Abschließend fällt mir noch ein Zitat einer ehemaligen österreichischen Finanzministerin ein, welches gerade dieser Tage große Bedeutung gewinnt: „Führ mich zum Schotter.“