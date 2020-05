Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Donnerstag, 14. Mai: Auf der Suche nach dem goldenen Tipp

Heute ist der Tag der Heiligen Corona. Dabei handelt es sich um eine frühchristliche Märtyrin und der Patronin des Geldes, der Fleischer und der Schatzgräber. Corona bedeutet auf deutsch „Krone“ und das wiederum ist die Bezeichnung vieler Währungen. Insofern ist es naheliegend, dass Corona das Patronat der Geldangelegenheiten zugesprochen wird. Schatzgräber im herkömmlichen Sinn gibt es im 21. Jahrhundert wahrscheinlich nur wenige. An den Börsen dieser Welt tummeln sich aber mit Sicherheit einige von ihrer Zunft. Immer auf der Suche nach dem goldenen Tipp und dem schnellen Geld.

Diesen Teil der Marktteilnehmer würde ich aber in die Rubrik der Zocker und Glücksspieler einordnen. An den Börsen dieser Welt hat sich die Stimmung wieder etwas eingetrübt. Die US-Märkte gehen am Tagestief raus und auch Europas Börsen öffnen im tiefroten Bereich. Dr. Anthony Fauci, Berater und renommierter Immunologe, hat den Märkten eine kalte Dusche verpasst. Er warnte vor einer zu schnellen Abkehr der Eindämmungsmaßnahmen. Durch eine zu schnelle Öffnung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Infektionswelle und diese würde noch mehr Leid und Tote bringen. Zudem meldete sich der Fed-Chef Jerome Powell zu Wort und zeichnete ein düsteres Bild. Obwohl Prognosen sehr unsicher seien, sind die Abwärtsrisiken sehr hoch. Die US-Wirtschaft benötige dringend weitere fiskalpolitische Impulse, um einen langfristigen wirtschaftlichen Schaden abwenden zu können. Im Mai beginnt die Dividendensaison. Unternehmen schütten Teile der Gewinne an die Aktionäre aus. Mehr als 80% der Aktien in Deutschland und der Schweiz halten an ihrer Dividendenpolitik trotz der Corona-Krise fest.