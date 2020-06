Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Mittwoch, 10. Juni: Eine nicht unübliche Verschnaufpause

Gestern sind die Märkte tiefrot aus dem Handel gegangen. Nach der Kursrallye der letzten Tage eine nicht unübliche Verschnaufpause. Auch im Hinblick auf die heutige Fed-Sitzung keine allzu große Überraschung. Jerome Powell wird sich darüber äußern, wie schnell sich nach Einschätzung der Notenbank die US-Wirtschaft wieder erholen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Meldung der US Behörden, die den offiziellen Beginn der Rezession mit Februar 2020 datierten. Also vor dem Lockdown in den USA und Europa. Deutsche Ökonomen wie Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen geht im Moment von einem V-Szenario aus. Auch der Präsident des Kieler Institutes für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayer strotzt vor Optimismus und prognostiziert einen schnellen Aufschwung.

Der Sommer steht vor der Türe. Wenn wir in fremden Ländern unterwegs sind, haben wir schon ab und an ein Auto gemietet. Kennen Sie die Autovermietung Herz? Herzt Global hat am 22. Mai Bankrott angemeldet und ist unter dem Schuldenturm von 19 Milliarden Dollar zusammengebrochen. Selbst wenn man den Fahrzeugflottenwert von geschätzten 15 Milliarden Dollar abzieht, bleibt immer noch ein beachtlicher Schuldenhaufen über. Würden Sie Geld in das Unternehmen investieren? Ich definitiv nicht. Aber ich hätte es besser tun sollen. Wer am Tag der Bankrottmeldung 10.000 Dollar in Hertz-Aktien „investiert“, hat seinen Portfoliowert lichte Höhen von 125.000 Dollar getrieben. Und das bei einem Unternehmen, das defacto Pleite ist und bei dem die Aktionäre höchstwahrscheinlich komplett leer ausgehen werden. 2020 ist einfach anders! Es werden Aktien bankrotter Unternehmen gekauft, die keinerlei Umsatz generieren. Das ist irgendwie symbolisch für die aktuelle Marktlage und es ist wahrlich kein Einzelfall. Gestern verlor die Hertz-Aktie 24%. Es bleibt aber immer noch ein satter Gewinn über.