Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Donnerstag, 18. Juni: Weltweite Vermögen unter der Lupe

Es ist ein ständiges Hin und Her. Gestern haben die US-Märkte mit dem Tagestief in den Feierabend verabschiedet. Es klingt aber wilder als es war, denn das Minus hält sich absolut in Grenzen. In den USA bahnt sich ein Konflikt zwischen Donald Trump und seinem ehemaligen Berater John Bolton an. Bolton hat ein Buch über die Zusammenarbeit mit dem US-Präsidenten geschrieben. Trump sei wohl ein Narzisst und denke nur an sich selbst und seine Wiederwahl im Herbst. Darüber hinaus hätte Trump den chinesischen Staatschef Xi Jinping gebeten, mehr US-amerikanische Agrarprodukte zu kaufen und ihm damit zur Wiederwahl zu verhelfen. Dafür hat Bolton einen Vorschuss von immerhin 2 Millionen Dollar erhalten. Trump will alles mögliche unternehmen, um eine Veröffentlichung zu unterbinden und will Bolton noch diese Woche anklagen.

Der Global Wealth Report der Boston Consulting Group feiert heuer sein 20. Jubiläum. Im jährlichen Bericht werden Vermögensdaten aus 97 Ländern erhoben. Unter Vermögenswerte zählen Aktien, Anleihen, Fonds, Lebensversicherungen und Pensionsfonds sowie Bargeldguthaben. Immobilien und physisches Gold in Form von Münzen oder Barren werden nicht berücksichtigt. 2019 war für Vermögende ein außergewöhnlich gutes Jahr. Die privaten Vermögen konnten weltweit um 10% zulegen und belaufen sich per Jahresende 2019 auf 226,4 Billionen US-Dollar. Durchschnittlich wuchsen die Vermögen um 5% pro Jahr. In Österreich beläuft sich das Privatvermögen auf 900 Milliarden Dollar. 41% der Privatvermögen wird in sicheren Veranlagungsformen wie z.B. Sparbüchern veranlagt und einem realen Wertverlust konfrontiert. In Deutschland ist das Privatvermögen mit 7,7 Billionen auf einem hohen Niveau – mit einem Wachstum von 6,4% verlor man aber im Vergleich zu anderen Ländern an Boden.

In Europa sind 16,5% des gesamten Privatvermögens in deutschen Händen. Die größten Privatvermögen besitzen US-Amerikaner (94,2 Billionen), China (23,8 Billionen) und Japan (17,7 Billionen). Weltweit gibt es 26 Millionen Millionäre, die mehr besitzen als der Rest der Welt. Die Autoren gehen davon aus, dass die Corona-Krise sich stärker auswirken wird als die Finanzkrise. Für heuer rechnet man im besten Fall mit einer Stagnation. Aufgrund der Asset-Allocation der Reichen, die vermehrt in riskantere Vermögensklassen wie z.B. Aktien investieren, ist in diesem Segment der Obolus größer. Ich bin davon überzeugt, dass es sich langfristig lohnt, auf schwankungsintensivere Vermögenswerte zu bauen. Damit wird aber auch die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer.