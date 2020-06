Facebook

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Samstag, 6. Juni: Historische Werte in einer turbulenten Woche

Für uns Börsianer ging eine ereignisreiche Woche zu Ende. TINA und Bazooka dominieren die Märkte. Die EZB hat heuer bereits kräftig zugekauft. Um die Rettungspakete finanzieren zu können und auslaufende Schulden zu refinanzieren, müssen Euroländer heuer noch 1,3 Billionen Euro Anleihen emittieren. Mehr als die Hälfte der Anleihen werden von der EZB aufgesaugt. Mit über 60% vom geschätzten Emissionsvolumen ist die Quote in Portugal, Finnland, Österreich und den Niederlanden besonders hoch. Italien braucht viel frisches Geld. Hinter Deutschland und Frankreich sind für italienische Anleihen am meisten EZB-Gelder reserviert. Auf den EZB-Büchern landen aber „nur“ 35% der italienischen Neuemissionen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofes hat die Anleihenmärkte nur kurz in Bedrängnis gebracht. Gerade für italienische und spanische Staatsanleihen wurden höhere Risikoaufschläge eingefordert. Die Lage hat sich aber schon wieder deutlich entspannt. Auch die US-Notenbank ließ sich nicht lumpen. Die Bilanzsumme soll bis Jahresende auf 10 Billionen Dollar ansteigen. Der breite S&P 500 Index konnte in den letzten 50 Handelstagen eine Wertentwicklung von 39,6% verzeichnen.

Wir leben in historischen Tagen. Insofern wird es Sie wahrscheinlich wenig verwundern, wenn ich Ihnen sage, dass es sich dabei um den höchsten jemals verzeichneten Wert handelt. Wer hätte im April geglaubt, dass wir am Beginn eines derartigen Bullenmarktes stehen? Ich mit Sicherheit nicht! Interessant ist auch ein historischer Vergleich. Rückblickend konnten alle Perioden, die in den vergangenen 50 Tagen mehr als 20% zulegen konnten, auch in den folgenden sechs und zwölf Monaten zulegen. Durchschnittlich betrug die Wertentwicklung sechs Monate später 10,2% bzw. zwölf Monate später sogar 17,3%. 2020 ist anders. Ob das auch im aktuellen Fall so ist, wage ich zum heutigen Zeitpunkt nicht zu prognostizieren. Das letzte Mal derartig dynamisch steigende Börsen hatten wir im September 2009, in der Blüte der Finanzkrise.