Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Freitag, 8. Mai: Was verbirgt sich hinter dieser Zahl?

Traditionellerweise ist der erste Freitag des Monats aus Börsensicht ein besonders wichtiger. Streng genommen ist es nicht der erste Freitag, aber am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, sind andere Themen im Vordergrund gestanden . Mit Spannung erwarten Journalisten, Investoren und Fondsmanager die Zahlen, die pünktlich um 14:30 über die Bildschirme flimmern. Seit dem Jahr 1998 starre ich nun Monat für Monat auf diese Zahlen. Das sind mittlerweile 264 Mal. Aber so nervös wie heute war ich noch nie.

In Zeiten der Corona-Pandemie wird die Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigen. Am Vormittag lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,4%. Das ist durchaus überschaubar, oder? Diese Zahl repräsentiert allerdings den Wert per 31. März 2020. Und da war die Welt in den USA noch in Ordnung. Die Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die Arbeitslosenraten seit dem Jahr 1948. Der absolute Höchstwert lag bei 10,8%. Aber was verbirgt sich genau hinter dieser Zahl? Die dahinterliegende Zahl basiert auf einer Schätzung. Seit 1940 wird eine Umfrage unter 60.000 US-Haushalten mit rund 110.000 Personen durchgeführt. Die USA wird in 2000 Sub-Samples untergliedert, innerhalb dieser die Umfrageteilnehmer ausgewählt werden. Bei jeder dieser monatlichen Umfragen wird ein Viertel des Samples verändert, um eine gewisse Stabilität vorweisen zu können. Als unemployed oder arbeitslos werden jene Personen erfasst, die aktuell arbeitslos, auf Jobsuche und auch verfügbar sind. Alle diese drei Kriterien müssen erfüllt werden. Das kann das Bild doch deutlich verfälschen. Gerade dann, wenn in wirtschaftlichen schlechten Zeiten die Chance auf einen Job sehr gering sind. All jene, die innerhalb der letzten 4 Wochen nicht aktiv einen Job gesucht haben, werden nämlich in dieser Statistik nicht erfasst. Schließlich werden nur die „aktiv“ Suchenden auch wirklich in die Statistik aufgenommen. Eines ist schon im Vorfeld fix. Die Arbeitslosenrate wird explodieren und den bisherigen Höchstwert deutlich übertreffen. Die Initial Jobless Claims werden jeden Donnerstag veröffentlicht.