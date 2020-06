Facebook

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Donnerstag, 25. Juni: Das Wetter passt zum Börsengeschehen

Heute Morgen stehe ich mit meinem Espresso auf unserer Terrasse. Der Regen prasselt laut und die Luft ist feucht und kalt. Irgendwie passt das Wetter zum Börsengeschehen. Nach den Anstiegen der letzten Wochen heißt es vorerst, Gewinne mitnehmen. Der Hauptschuldige ist schnell gefunden. In einigen US-Bundesstaaten steigen die Corona-Infektionszahlen weiter.

Die neueste Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeichnet ein düsteres Bild. Die Krise wird heftig und wahrscheinlich schlimmer als alles, was die Mehrheit der Menschen jemals erlebt haben. Die Technologiebörse Nasdaq notiert so weit von der 200-Tageslinie entfernt, wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die Kluft zwischen der Nasdaq und dem S&P 500 weitet sich weiter aus. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn etwas mehr als 5% einbüßte, liegt die Nasdaq mit über 10% im Plus. Der Dow-Jones 30 Industrial liegt sogar mit über 10% im Minus. 2020 gilt: Je weniger Tech, desto schlechter die Performance. Der Performanceunterschied mit mehr als 15% ist sogar so groß wie seit 1983 nicht mehr. Wenn man noch ein bisschen tiefer gräbt, werden die Unterschiede noch größer. Die größten Titel im S&P 500 sind Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet (Google). Zusammen repräsentieren sie mehr als ein Fünftel des Gesamtmarktes. Erst danach folgt der Pharmariese Johnson & Johnson mit einer Gewichtung von 1,4% als erstes Unternehmen, welches nicht dem Technologiesektor zuzuordnen ist. Und damit ist ein wesentlicher Teil des S&P 500 auch auf Tech-Titel zurückzuführen. Tech-Titel sind von der fundamentalen Seite her vergleichsweise teuer bewertet. Der S&P 500 ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 bewertet. Die Nasdaq ist mit einem KGV von 41 fast doppelt so hoch bewertet. Analysten prognostizieren, dass die Gewinne der Nasdaq-Unternehmen in den kommenden zwei Jahren um mehr als 50% steigen werden, jene der S&P 500 Unternehmen um vergleichsweise geringe 13%. Und das, obwohl auch im S&P 500 Tech-Titel nicht unwesentlich gewichtet sind.