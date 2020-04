Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Donnerstag, 9. April: Spinat und die zweite Seite der Medaille

Am Gründonnerstag ist bei uns traditionell Spinat-Tag. Als Börsianer kann man daher durchaus erwarten, dass die Ampeln auch an den Börsen auf grün stehen, oder? Heute, an meinem Geburtstag, gibt es eine Riesen-Party. Ich würde Sie, lieber Leser, ja gerne einladen, aber meine Frau und meine zwei Kinder haben schon zugesagt. Jetzt ist leider kein Platz mehr. 2020 ist irgendwie anders. An diesem Tag mache ich mir auch immer Gedanken über die Zukunft. Der Ausblick heuer ist sehr unklar und neblig. Die Corona-Pandemie erfordert, dass wir nicht notwendige soziale Kontakte eindämmen. Das ist medizinisch eine Notwendigkeit, wirtschaftlich betrachtet aber desaströs.