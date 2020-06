Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Monntag, 8. Juni: Es gibt auch viele neue Geschäftsfelder

Wir starten heute in die Woche 13 nach dem Shutdown im März. Wenn ich heute an die Zeit vor Corona denke, erscheint sie mir irgendwie fremd. Beinahe so, als würde man sich einen Film aus längst vergangenen Tagen ansehen. Es ist spannend zu beobachten, wie schnell wir uns an ein neues Umfeld gewöhnen. Denken Sie z.B. an die Schutzmasken. Vor nicht einmal 100 Tagen wirkten sie auf mich äußerst befremdlich. Man sah sie maximal bei ein paar asiatischen Touristen beim Altstadtbummel.

Wenige Wochen später ist es spürbar anders. Es überkommt einem ja fast schon ein mulmiges Gefühl, wenn man ohne Schutzmaske ein Geschäft betritt. Laut Psychologie brauchen wir rund 30 Tage, um uns neue Gewohnheiten anzutrainieren. Dazu hatten wir wahrlich genügend Zeit. Welche davon sollten bleiben und welche sollten wir uns wieder abtrainieren? Ein Schluck von meinem morgendlichen Espresso. Diese Gewohnheit hat auch die Coronazeit gut überstanden. Und das ist auch gut so. Ich bin aber schon sehr gespannt, wie unser Leben in sechs oder zwölf Monaten aussehen wird. Wie werden Wirtschaft und Unternehmen darauf reagieren? Die Karten werden wohl neu gemischt. In einem Jahr wird es neue Gewinner, aber auch neue Verlierer geben. Wir sind alle gefordert. Das betrifft sowohl Unternehmen aber auch uns alle als Privatperson. Es gibt viele neue Geschäftsfelder.

Rotweinproduzenten produzieren auf einmal Desinfektionsmittel oder Hemdenproduzenten Schutzmasken. 2020 ist anders. Die Welt ist im Umbruch.

Bereits im 1. Quartal gingen die Unternehmensgewinne deutlich zurück. Im DAX musste die Deutsche Lufthansa den größten Gewinneinbruch hinnehmen. Der Vorsteuergewinn (EBIT) im Vergleich zum 1. Quartal 2019 von -344 Millionen auf -1,622 Milliarden erodiert. Aber auch Adidas (-93%), Daimler (-78%) oder Volkswagen (-77%) wurden hart getroffen. Im Vergleich dazu viel der Gewinnrückgang bei der Deutschen Bank mit -30% relativ „harmlos“ aus. Aber da ist ohnehin im Vorfeld schon viel passiert. Die Deutsche Bank verzeichnete bereits das vierte Quartal und fünfte Jahr in Folge ein negatives Ergebnis. 2019 türmten sich 5,4 Milliarden Euro an Verlusten auf. Damit kam man der bedrohlichen Dimension des Rekordverlustes im Jahr 2015 schon ziemlich nahe. Die Bank führte einen Großteil der Verluste auf die im Sommer 2019 beschlossene Neustrukturierung zurück. Selbst in den besten Zeiten lag der Gewinn nie über 2 Milliarden Euro. Von der Strahlkraft des einstigen Branchenprimus ist wenig übrig. Ein Trendwechsel 2020 ist für mich schwer vorstellbar.