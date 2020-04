Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Mittwoch, 29. April: Ein bisschen Normalität kehrt zurück

Heute Nacht wälzte ich mich unruhig hin und her. Irgendwie konnte ich keine Ruhe finden. Aber auch daran habe ich mich in den letzten Wochen gewöhnt. Seit Mitte März sind meine Familie und ich in Isolation. Das ist eine unfassbar lange Periode. Von der Dauer her ist das mehr als 10% des Jahres 2020. Es erfüllt mich mit Freude, dass sich die scharfe Lockdown Phase dem Ende zuneigt.

Wie wird unser Leben in den kommenden Wochen ausschauen? Es fühlt sich irgendwie wie ein Neustart an. Die Herausforderungen bleiben, aber zumindest ein bisschen Normalität kehrt wieder zurück. An Normalbetrieb ist aber sicher noch nicht zu denken und die Spuren der Covid-19 Pandemie werden uns in Form von Mundmasken oder dem Mindestabstand wahrscheinlich noch länger begleiten. Die US-Märkte haben sich am Tagestief in den Feierabend verabschiedet. Der Tech-Gigant Google präsentierte nachbörslich die Quartalszahlen und konnte außerbörslich deutlich zulegen. Die Google-Mutter Alphabet macht trotz der aktuellen Krise Umsatz. Das Ergebnis: Zwei starke Monate zum Jahresbeginn und ein Einbruch der Werbeeinnahmen im März. Aber zumindest etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch für das zweite Quartal wird mit einem schwachen Ergebnis gerechnet. Es ist anzunehmen, dass das ein Sinnbild der Berichtssaison sein wird.