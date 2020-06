Facebook

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Sonntag, 28. Juni: Börsenherz, was willst du mehr ...

Schön langsam neigt sich das 2. Quartal dem Ende zu. Wir haben wahrlich viel erlebt. Im 1. Quartal sind die Unternehmensgewinne noch um 11% gesunken. Mit der anstehenden Berichtssaison, in dessen Rahmen die Unternehmen ihre Ergebnisse für das 2. Quartal publizieren werden, ist der Moment der Wahrheit gekommen.

Eines ist jedem klar: Jetzt kommt’s dicke! Die Frage ist nicht ob, sondern nur wie stark die Gewinne eingebrochen sind. Für den breiten amerikanischen Markt wird bereits ein Einbruch von 40% im Vergleich zum 1. Quartal 2020 eingepreist. Damit wären wir auf einem Niveau von 2011.

An den Börsen sorgen FANG-Aktien seit Jahren für Furore. Darunter fallen Facebook, Amazon, Netflix und Google (Alphabet). Durch die außergewöhnliche Performance haben wir irgendwann einmal Apple hinzugefügt und aus FANG wurde FAANG. Auf den schnellen Blick fällt die Veränderung gar nicht auf. In letzter Zeit erlebt die gute alte Microsoft, die sich bereits in der Internet-Blase großer Beliebtheit erfreuen durfte, ein Revival. Im Jahrestief am 23. März konnte man den Software-Giganten, der sein Imperium auf einem monopolistisch anmutenden Fundament aufgebaut hat, noch um 135 Dollar pro Aktie erwerben. Der Kurs ist Mittlerweile auf mehr als 200 Dollar gestiegen. Das macht immerhin ein sattes Plus von nahezu 50%.

Und schon war es passiert. Aus FAANG wird FANMAG (Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple, Google) und schon ist ein neues Akronym für Erfolg geboren. Wir Börsianer lieben schließlich kryptische Abkürzungen. Wenn man Anfang 2015 100 Dollar in FANMAG Aktien investiert hat, kann man sich gegenwärtig über einen Portfoliowert von 650 Dollar freuen. Allein seit den Tiefständen im März hat sich der Wert um 250 Dollar erhöht. Bei einem Investment in den breiten US-Markt würde im Vergleich dazu der Portfoliowert bei rund 150 Dollar liegen, bei einem Investment in die Nasdaq bei rund 250 Dollar. Das wirkt sich auch auf die Gewichtung in den jeweiligen Indizes aus. FANMAG Aktien repräsentieren bereits 50% der Nasdaq 100 bzw. über ein Fünftel des S&P 500.

Damit die Party weiter geht, werde ich mich jetzt auf eine Google-Recherche begeben, um mich über Notebooks zu erkundigen, auf Amazon einloggen, um mir das neue MacBook Air zu bestellen, mir online ein neues Office-Paket kaufen, mit meinem iPhone das neue Gerät fotografieren, um mit meinem neuen Equipment meine Facebook-Freunde zu beeindrucken und mich abschließend völlig geschafft mit einer Staffel House of Cards auf Netflix zu entspannen. Börsenherz, was willst du mehr!