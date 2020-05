Facebook

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Dienstag, 26. Mai: Schrecken ohne Ende oder Kurzfrist-Schock?

Heute werde ich mich in einem Grazer Krankenhaus einer Routine-Operation unterziehen. Vorab wurde ein Covid-19 Test durchgeführt. Zu meinem Glück habe ich keine Erfahrungen mit Krankenhäusern. Auf mich macht es einen professionellen Eindruck. Mein ursprünglicher Termin hätte bereits Ende März stattfinden sollen. Das war gerade zur Blütezeit der Krise in Italien.

Überfüllte Krankenhäuser, überarbeitete Ärzte und mangelnde Ausstattung schockierten die Welt. Davon ist heute nichts zu sehen. Keine Spur von Panik, Überarbeitung und Hektik. In dieser Situation bin ich froh, die gute medizinische Versorgung in Österreich nutzen zu können. Auch an den Finanzmärkten war vor 60 Tagen die Stimmung sehr düster. Die Aktienmärkte notierten auf den Tiefständen. Panik machte sich breit. Seit damals konnten Aktien aber eine beeindruckende Rallye hinlegen und mehr als 20% zulegen. 2020 gibt es nur eine einzige Branche, die mit +4% eine positive Performance aufweisen kann. Es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, dass es sich dabei um die Pharma-Aktien handelt. Auch Tech-Unternehmen (-5%) entwickelten sich in diesem Umfeld „gut“. Alle anderen Segmente weisen zumindest ein zweistelliges Minus aus. Spannend ist, wenn man das Jahr in Bären- und Bullen-Zyklen untergliedert. Zwischen 19. Februar und 16. März verlor der europäische Aktienmarkt 34% an Wert. Am besten schnitten die Branchen Pharma (-24%), Nahrungsmittel (-28%) und Konsum (-30%) ab. Grundsätzlich sind das alles defensive Branchen. Zu den größten Verlierern gehören Tourismus (-49%), Energie (-46%) sowie Banken und Versicherungen (je -43%). In der seit 16. März andauernden Aufwärtsbewegung konnten Technologie-Aktien die beste Wertentwicklung verzeichnen und nahezu ein Drittel zulegen. Interessanterweise zählen auch Energie (+31%) und Rohstoffe (+30%) zu den Gewinnern. Dabei handelt es sich um zyklische Branchen und gegenwärtig erleben wir definitiv keine Hochkonjunktur. Am geringsten fiel das Ausmaß bei Banken (+1%), Immobilien (+8%) und Versorger (+12%) aus.