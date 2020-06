Facebook

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Dienstag, 16. Juni: Italienische Verhältnisse bei US-Verschuldung

Langsam aber sicher kehrt in meinem beruflichen Alltag wieder Normalität ein. Zoom-Meetings werden zunehmend wieder vermehrt von persönlichen Treffen abgelöst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin mir noch nicht im Klaren, wie meine Arbeitswelt in der Zukunft ausschauen wird. Vermutlich wird es ein Mix aus Altbewährtem und neuen Errungenschaften. Ich persönlich schätze und genieße den persönlichen Austausch. Aber es ist natürlich nicht effizient, wegen einer Besprechung von einer Stunde vier Stunden Reisezeit auf sich zu nehmen.

Die Finanzmärkte eröffneten gestern im tiefroten Bereich. Im Laufe des Tages setzte eine Erholung ein und die großen Märkte konnten sogar noch positiv aus dem Handel gehen. In der Finanzwelt bezeichnet man diese Marktbewegung als „Swing“. Der S&P 500 Future hat gestern einen Swing von 5% nach oben gemacht. Der Grund: Die amerikanische Notenbank und die US-Regierung erhöhen die Schlagfrequenz. Irgendwie kann man sich im Jahr 2020 gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne das Dauerfeuer der beiden Institutionen überhaupt funktionieren soll. Die Fed kündigte an, die Ankaufprogramme weiter auszuweiten. Bisher wurden Unternehmensanleihen-ETFs gekauft. Ein Exchange-Traded-Fund (ETF) ist ein Fondsvehikel, welches den Gesamtmarkt kostengünstig abbildet. Künftig sollen auch individuelle Unternehmensanleihen in der Notenbankbilanz landen. Durch die vielen Käufe entsteht auf der Käuferseite ein Überhang. Dadurch sinken die Risikoaufschläge bzw. „Spreads“ deutlich. Wenn sich Unternehmen Geld über den Kapitalmarkt beschaffen, ersparen sie sich in diesem Umfeld Zinskosten.

Schulter an Schulter mit Fed-Präsident Jerome Powell steht einmal mehr Donald Trump. Der US-Präsident hat angekündigt, ein Infrastrukturprogram über eine Billion Dollar aufzulegen. Der größte Teil des riesigen Investitionsprogrammes soll in den Straßen- und Brückenausbau sowie in den Ausbau des 5G-Netzwerkes fließen. Das entspricht rund 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Wie heißt es so schön: Von nichts kommt schließlich nichts! Aber ist das nachhaltig? Im heurigen Jahr dürfte die Staatsverschuldung in den USA um 24% der jährlichen Wirtschaftsleistung ansteigen. Nur zur Erinnerung: Beim Maastricht-Vertrag haben EU-Länder eine 60% -Grenze als solide definiert. Die Verschuldung in den USA wird am Jahresende bei 130% des BIPs liegen. Das ist ungefähr dort, wo Italien heute steht. Die Bonität USA wird von Moody’s und Fitch mit der Bestnote AAA bewertet. Italien mit einem Rating im BBB-Bereich. Da soll sich noch einer auskennen.