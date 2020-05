Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Obergantschnig © Ethico

Josef Obergantschnig ist Präsident des Wirtschaftsethikklubs Ethico und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsenwesen. In seinem "Tagebuch eines Börsianers" schildert der erfahrene Kapitalmarktexperte für die "Kleine Zeitung" seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in diesem - auch auf dem Börsenparkett - dramatischen Tagen.

Sonntag, 24, Mai: Chinas Strategie beruht auf drei großen Säulen

In China tagt der chinesische Volkskongress mit 3000 Delegierten. Die Zusammenkunft ist ein Zeichen, dass China die Krise überwunden hat. Der größte Widersacher im Streit um die weltweite Vormachtstellung ist die USA. Präsident Donald Trump scheut keine Gelegenheit, den mittlerweile lästigen Kontrahenten in die Schranken zu weisen.

Von China ging die aktuelle Krise aus. Ironischerweise kann Staatspräsident Xi Jinping auch aus der Corona-Pandemie einen strategischen Vorteil für China ziehen. Es werden Hilfsgüter in viele Teile der Welt geliefert und im Gegensatz zu Trump tritt er als großer Spender der WHO auf. Das schafft Sympathiepunkte und wirkt im Gegensatz zu den pauschalen Schuldzuweisungen eines Donald Trumps sehr gut überlegt. China hat in den letzten Jahrzehnten einen kontinuierlichen Aufholprozess gestartet. Alles begann mit einem kühnen Industrialisierungsprogramm eines Mao Zedong Ende der 1950er Jahre. Das Ziel war ambitioniert und schien zum damaligen Zeitpunkt äußerst unrealistisch. Schließlich wollte ein unbedeutender Bauernstaat eine führende Rolle in der Welt einzunehmen. Xi Jingping gibt sechs Jahrzehnte nach Mao die Strategie unter dem Motto „China First“ aus. Das erinnert mich irgendwie an Donald Trumps „America First“. Die Strategie beruht auf drei großen Säulen. China gab bekannt, dass eine massive Aufrüstung geplant ist. Der Rüstungsetat soll um 7% angehoben werden, wohingegen die gesamtstaatlichen Ausgaben rückläufig sind. Die Neue Seidenstraße ist ein Prestigeprojekt Chinas. Das Programm umfasst mittlerweile ein Finanzvolumen von 6,5 Billionen US-Dollar und soll noch weiter ausgebaut werden. Das entspricht ungefähr der Hälfte der jährlichen BIPs Chinas oder um 30% mehr als der jährlichen Wirtschaftsleistung Japans.