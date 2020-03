Facebook

Magna sperrt das Grazer Werk für zwei Wochen © (c) Elmar Gubisch (Elmar Gubisch)

In ganz Europa legt die Autoindustrie eine Vollbremsung hin, Werke werden geschlossen, die Kapazitäten gegen Null reduziert.

Jetzt hat auch Magna beim Werk in Graz reagiert: Man wird ab heute, Dienstag, einen Betriebsurlaub bis zum 30. März festsetzen. Für tausende Werksmitarbeiter in Graz. Hier werden Fahrzeuge für Mercedes, BMW, Toyota und Jaguar produziert.

Es gehe bei diesen Maßnahmen nicht nur um das Coronavirus, aufgrund der aufgebrochenen Lieferantenketten sei auch die Planbarkeit in der Produktion nicht mehr gegeben. Man habe sich deshalb zu einem geregelten Produktionsstopp entschlossen.

Das Engineering - also die Techniker, die an Konzepten, Entwicklungen etc. arbeiten - machen im Homeoffice weiter.

Für die weitere Vorgehensweise (etwa eine längere Schließung) wolle man die nächsten Entwicklungen abwarten.

Die Schließung gilt nur für Magna in Graz.

Die anderen Magna-Niederlassungen in Österreich arbeiten vorerst weiter.