Börsen eröffnen tiefrot: ATX verliert am Nachmittag über elf Prozent, der DAX mehr als neun. Wallstreet pausiert Handel zu Börsenstart.

ATX verliert am Nachmittag über elf Prozent, der DAX mehr als neun. Wallstreet pausiert Handel zu Börsenstart. Garantien: Weitere zwei Milliarden Euro für die Wirtschaft.

Weitere zwei Milliarden Euro für die Wirtschaft. Ölpreise geben nach: Nordseesorte Brent bei 32,27 US-Dollar, WTI kostet 30,77 US-Dollar.

Nordseesorte Brent bei 32,27 US-Dollar, WTI kostet 30,77 US-Dollar. Wirtschaftspaket: Erste Gelder spätestens in einer Woche.

Erste Gelder spätestens in einer Woche. Bargeld: Behebungen verdreifacht, genug Bargeld vorhanden.

Behebungen verdreifacht, genug Bargeld vorhanden. EZB: Weitere Schritte möglich.

Weitere Schritte möglich. Konjunktur: EU-Kommission rechnet mit Rezession.

EU-Kommission rechnet mit Rezession. Flugbetrieb eingestellt: Die AUA macht nur noch Rückholflüge

Die AUA macht nur noch Rückholflüge Autobauer schließen Fabriken: Fiat und PSA machen dicht

Wann bin ich ein Verdachtsfall? Wie fühlt sich die Erkrankung Covid-19 an? Und wie kann sie von einer Erkältung unterschieden werden? Der Experte gibt hier Antworten. Und das Gesundheitstelefon 1450 ist völlig überlastet - auch wegen unnötiger Anrufe.

Die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Wirtschafts-Welt im Ticker:

15.05 Uhr: IWF öffnet Füllhorn: Der Internationale Währungsfonds kündigt Finanzhilfen in Billionenhöhe an. Der Eurogruppen-Chef vergleicht die aktuelle Lage mit Kriegszuständen

15:00 Uhr: PSA schließt die Fabriken: Der Opel-Mutterkonzern PSA schließt wegen der Covid-19-Pandemie in den kommenden Tagen 15 Autofabriken in Europa, wie der Hersteller am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Opel betreibt ein Motorenwerk in Wien. Die Schließungen sollen bis zum 27. März dauern.

14:45 Uhr: New Yorker Börse setzt Handel aus: Der Handel an den US-Aktienmärkten ist am Montag kurz nach einer sehr schwachen Eröffnung ausgesetzt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte sofort nach Handelsstart um knapp 10 Prozent auf 20.935 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 brach um mehr als 8 Prozent auf 2.490 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um gut 6 Prozent auf 7.502 Zähler nach unten.

14:20 Uhr: Auch Wifo-Chef sieht Schrumpfen: Österreichs Wirtschaftsleistung wird im ersten und zweiten Quartal mit Sicherheit schrumpfen, sagt Wifo-Chef Christoph Badelt. Ob sich im Jahresdurchschnitt noch ein positives Wachstum ausgeht, "das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber in Wahrheit ist das nur ein Kaffeesudlesen", sagte Badelt am Montag zur APA. Alles hänge jetzt davon ab, wie lange die Coronavirus-Krise andauern werde.

14:05 Uhr: "Angesichts des hohen Andrangs in den Supermärkten arbeiten viele Beschäftigte im Handel über der Belastungsgrenze", sagt die Gewerkschaft und fordert eine Reduktion der Belastung für die Beschäftigten. Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), berichtete über zahlreiche "verzweifelte Anrufe" von Lebensmittelketten-Mitarbeitern.

13:50 Uhr: Laudamotion bleibt auch am Boden: Kurz nach der AUA hat auch die Wiener Ryanair-Tochter Laudamotion ihren Flugbetrieb eingestellt. Bis 8. April heben keine Flugzeuge mehr ab. Anders als bei den Passagierflügen will aber die AUA-Mutter Lufthansa ihre Frachtverbindungen unverändert aufrecht halten.

13:35 Uhr: Letzter Flug am 19.März: Die Austrian Airlines stellt ihren regulären Flugbetrieb am Donnerstag ein. Der vorerst letzte Flug mit der Flugnummer OS 066 werde am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen, teilte die Lufthansa-Tochter am Montag mit. Ein Lang- und ein Mittelstreckenflugzeug blieben für Hilfsflüge im Einsatz, hieß es.

13.30 Uhr: Handelsverband rechnet pro Woche mit einer Milliarde Euro Umsatzentgang in Österreich.

13:17 Uhr: Die AUA stellt ihren Flugbetrieb ab Mittwoch komplett ein. CEO v. Hoensbroech: „Wir versuchen, alle Österreicher sicher nach Hause zu bringen.“

12:34 Uhr: Laut IHS-Chef Martin Kocher ist eine Rezession 2020 in Österreich "sehr wahrscheinlich". Die Größenordnung hänge von der Dauer der Einschränkungen ab. Kocher appelliert an die Politik: Grenzsperren mit Augenmaß, damit Lieferketten aufrecht bleiben.

12:10 Uhr: Deutschland setzt Insolvenzpflicht aus: Die deutsche Bundesregierung bereitet eine gesetzliche Regelung vor, um von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen vor Insolvenzen zu schützen. Vorbild seien dabei Regelungen, die schon bei den Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 angewendet worden waren, teilte das Justizministerium am Montag in Berlin mit.

12:00 Uhr: Gold fällt ebenfalls:Der Goldpreis hat am Montag nicht von der weiteren Zuspitzung der Coronavirus-Krise und jüngsten Notmaßnahmen führender Notenbanken profitieren können. Zu Beginn der neuen Handelswoche ist der Preis für das Edelmetall, das eigentlich als "sicherer Hafen" in unsicheren Zeiten gilt, wie bereits in der Vorwoche gesunken.

Am späten Montagvormittag wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1.523 US-Dollar (4.519,2 Euro) gehandelt und damit etwa sechs Dollar niedriger als am Freitag.

11:30 Uhr: Asien-Börsen im Minus: Die Talfahrt wegen dem neuartigen Coronavirus ist am Montag in Asien und Australien an den bedeutenden Börsen weiter gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei-225 verlor 2,46 Prozent auf 17.002,04 Punkte. Der Shanghai Composite ging um 3,40 Prozent tiefer bei 2.789,25 Punkten aus dem Handel. Der Hang Seng in Hongkong gab um 4,03 Prozent auf 23.063,57 Zähler nach.

Bis zu Mittag verloren auch Europas Börsen noch deutlicher. Der ATX stand kurz nach 11 Uhr bereits bei Minus 10,1 Prozent, der Dax bei Minus 7,7 Prozent.

11:20 Uhr: Warteschlange beim AMS: Vor den Geschäftsstellen des AMS bilden sich teilweise Schlagen. Eigene Security-Mitarbeiter regeln den Zugang. Gleichzeitig laufen die Telefone heiß. Alleine in der Steiermark gab es bis 11 Uhr knapp 21.000 Anrufe.

10:50 Uhr: Rewe sucht 2000 Mitarbeiter: Nach dem Schließen der Gasthäuser nimmt die Nachfrage im Lebensmittelhandel weiter zu. Rewe-Chef Haraszti rechnet mittelfristig mit bis zu 30 Prozent mehr Nachfrage und sucht händeringend Mitarbeiter. Haraszti: "Wir nehmen Oberstufenlehrer, Studenten, Gastro-Mitarbeiter."

10:25 Uhr: Weitere Garantien: Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte an, dass für die Wirtschaft - zusätzlich zum bereits beschlossenen vier Milliarden Euro Hilfspaket - zwei Milliarden Euro Garantien über die Kontrollbank für entsprechende Kredite zur Verfügung gestellt werden. Der Bankensektor zeige eine große Bereitschaft für Kreditstundungen und flexible Handhabung von Kreditkosten.

10:20 Uhr: Bitcoin bricht ein: Bitcoin befindet sich weiterhin im Sinkflug. Am Montag in der Früh notierte die bedeutendste Kryptowährung unter der Marke von 5.000 Dollar (rund 4.410 Euro). Sollten die ebenfalls weltweit fallenden Aktienkurse keine Erholung zeigen, dürften auch die Kryptowährungsmärkte weiter leiden, meinen Händler.

10:15 Uhr: Konjunktur bricht ein: EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagt für die EU heuer eine Rezession voraus. "Wir sind im Krieg mit dem Virus, einem Wirtschaftskrieg", sagt Breton dem Radiosender BFM Business. Die bisherige Wachstumsprognose für die Europäische Union habe bei plus 1,4 Prozent gelegen. "Jetzt erwarten wir eine negative Auswirkung von zwischen zwei und 2,5 Prozent.". Für Österreich rechnet die Bank Austria mit einem Minus vo 0,6 Prozent.

10:10 Uhr: Bargeldversorgung gesichert: Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr in Österreich sind gesichert, das versicherten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und der Obmann der Bankensparte, Andreas Treichl, am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien.

Die Österreicher hätten in den letzten Tagen zwei bis drei mal soviel Bargeld abgehoben wie üblich, sagte Holzmann. Die rund 9.000 Bankomaten werden bei Bedarf nachgefüllt. "Seien Sie versichert, Österreich ist in der Lage den Bargeldbedarf ausreichend sicherzustellen, sagte der Gouverneur. "Ich erwarte keinen Bank-Run".

9:30 Uhr: Börsen stürzen ab: Die europäischen Börsen sind trotz der geldpolitischen Notfallaktion der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Vorabend mit schweren Kursverlusten in den Handelstag am Montag gestartet. Die Corona-Pandemie war weiter das beherrschende Thema. Der Wiener Aktienindex ATX büßte im Frühhandel 7,59 Prozent auf 1.848,82 Punkte ein.

Der Euro-Stoxx-50 verlor bis 9.25 Uhr 6,66 Prozent auf 2.413,75 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 6,15 Prozent auf 8.664,46 Zähler. In London ging es für den FTSE-100 um 6,17 Prozent auf 5.034,64 Zähler nach unten.

9:00 Uhr: Air France grounded 90 Prozent: Die französische Fluggesellschaft Air France wird ihre Flotte zum großen Teil auf dem Boden lassen. Die Kapazitäten sollen schrittweise um bis zu 90 Prozent zurückgefahren werden. Zudem sollen 200 Millionen Euro an Kosten eingespart und Investitionen um 350 Millionen Euro gekürzt werden.

8:40 Uhr: Fiat Chrysler schließt Europa-Werke: Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) hat wegen der Coronavirus-Krise die Schließung seiner Produktionswerke in Europa bis zum 27. März beschlossen. Betroffen sind Standorte in Italien, Serbien und Polen, wie der Konzern berichtete. Die Maßnahme betrifft auch die Werke der FCA-Tochter Maserati.

8:30 Uhr: Cash für EPU: Für Einpersonenunternehmen "die ja fast im Prekären arbeiten" werde es "Cash on the Hand" geben, kündigte Vizekanzler Werner Kogler Bargeldhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise an. Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigte das.

8:10 Uhr: TUI beantragt Staatshilfe: Der deutsche Touristikkonzern TUI stoppt wegen des Coronavirus den größten Teil seines Geschäfts und beantragt zur Überbrückung Staatshilfe. Alle Pauschalreisen und Kreuzfahrten finden wegen der Vorgaben vieler Regierungen zur Eindämmung des Virus vorerst nicht statt, Hotels werden geschlossen.

8:00 Uhr: Ölpreise fallen erneut: Die Ölpreise sind am Montag trotz einer erneuten massiven Zinssenkung in den USA zur Stützung der Konjunktur deutlich gefallen. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 32,27 US-Dollar (28,47 Euro). Das waren 1,58 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um 96 Cent auf 30,77 Dollar.

Sonntag: FED senkt Zinsen: Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen wegen des Coronavirus auf eine Zielspanne von null bis 0,25 Prozent gesenkt. Das teilte die Notenbank am Sonntagabend überraschend mit.