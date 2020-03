In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das AT&S-Werk in Leoben © AT&S

Nur noch trockenes Essen in den Kantinen, keine Suppen, wenig Schlürfen. Die Menschen an den Tischen sitzen sich nicht mehr gegenüber, blicken nur noch in eine Richtung, überall gibt es Trennwände. Die Mitarbeiter, die in den drei AT&S-Werken Shanghai und Chongqing des steirischen Konzerns AT&S arbeiten, sollen auch dann, wenn sie ihre Masken absetzen müssen, möglichst keinerlei Ansteckungsrisiko ausgesetzt sein oder selbst andere anstecken.