Rechnet mit tausenden Arbeitslosen: Johannes Kopf (AMS) © APA/HANS KLAUS TECHT

Ausnahmezustand am Arbeitsmarkt und beim heimischen Arbeitsmarktservice. AMS-Boss Johannes Kopf rechnet in den nächsten Tagen mit tausenden Menschen, die sich arbeitslos melden. Insbesondere aus dem Fremdenverkehrsbereich, in dem die Wintersaison mit diesem Wochenende ein Monat früher endete als geplant. Gleichzeitig ist aber auch das AMS aufgerufen, soziale Kontakte möglichst zu minimieren.