AK-Expertinnen informieren im Livestream © Jäger

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus, den vielen Absagen, Einschränkungen und den folgenden Schulschließungen stellen sich für Arbeitnehmer und Konsumenten eine Reihe von Fragen. Wie schaut es mit beruflichen Freistellungen für Betreuungspflichten aus? Darf ich von zu Hause aus arbeiten und wenn ja, was muss ich berücksichtigen? Kann mich der Arbeitgeber auf Kurzarbeit schicken? Was kann ich tun, wenn ich Angehörige zu betreuen habe?

Deutlich weniger dramatisch, aber vielfach unangenehm und teuer kommen viele Konsumentenschutzthemen wie: Ich habe Flüge und Hotel gebucht, aber der Flug wurde gestrichen, oder ich will nicht mehr ins Ausland fliegen. Was also tun, um nicht auf allen Kosten sitzen zu bleiben?

Konsumentenschutz-Expertin Daniela Seiß und Arbeitsrechts-Expertin Michaela Eigner-Pichler von der Arbeiterkammer Kärnten beantworten für Sie von 11 bis 11.30 Uhr alle Ihre Fragen.

Sie können Ihre Fragen auch per Mail schicken: lokal.redaktion@kleinezeitung.at

Daniela Seiß Foto © Jost&Bayer