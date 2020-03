Wirtschaft im Krisenmodus Wall Street hält Börsenhandel an, ATX bricht ein, Flughafen Wien vor Kurzarbeit

Facebook

Weltweit sinken zurzeit die Börsenkurse © APA/AFP/BRYAN R. SMITH

EZB lässt Zinsen unverändert, forciert aber den Kauf von Wertpapieren.

lässt Zinsen unverändert, forciert aber den Kauf von Wertpapieren. In Rom wird der Flughafen Ciampino ab Freitag geschlossen.

ab Freitag geschlossen. Der Flughafen Wien bereitet Kurzarbeit vor.

bereitet Kurzarbeit vor. Banken-Stresstest wird auf 2021 verschoben.

wird auf 2021 verschoben. Nach Pandemie-Einstufung der WHO und dem US-amerikanischen Reiseverbot brechen die weltweiten Börsenkurse ein. In Wien verliert der ATX mehr als zwölf Prozent.

ein. In Wien verliert der mehr als zwölf Prozent. Lenzing ist im Hygienebreich "mehr als ausverkauft"

ist im Hygienebreich "mehr als ausverkauft" 400.000 Angestellte: Im österreichischen Handel wird über reduzierte Öffnungszeiten debattiert.

Mit viel Spannung wurde heute auf die Europäische Zentralbank (EZB) geblickt. Diese gab zunächst bekannt, weder Einlagen-Strafzins (0,5 %) noch Leitzins (0,0 %) zu ändern. Gleichzeitig plant die EZB aber mehr Anleihekäufe und will so für zusätzliche Liquidität sorgen. Bis Ende des Jahres sollen zusätzliche Wertpapierkäufe um 120 Milliarden Euro getätigt werden. Außerdem ist ein Kreditprogramm für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) geplant. Mehr dazu lesen Sie hier.

Flughäfen werden zugesperrt, Kurzarbeit in Wien

Auch anderswo sorgt der Ausbruch des neuartigen Coronavirus für Verwerfungen in der Wirtschaftswelt. So wird der römische Flughafen Ciampino ab Freitag geschlossen. Der Beschluss wurde von der Betreibergesellschaft der römischen Flughäfen ADR infolge der Einstellung Dutzender Flüge von und nach Italien wegen der Coronavirus-Pandemie beschlossen.

Ab kommenden Dienstag (17. März) wird vorübergehen der Terminal 1 des größten italienischen Flughafens Rom Fiumicino geschlossen. Alle Check-In und Sicherheitskontrollen erfolgen im Terminal 3. Italien hat beschlossen, trotz der landesweiten Quarantäne nicht die öffentlichen Verkehrsverbindungen einzustellen. Flüge und Bahnverbindungen werden jedoch stark reduziert.

Beim Flughafen Wien indes sind Umsatz und Gewinn durch die Corona-Krise "schwer" betroffen, "die bisherige Guidance kann definitiv nicht erreicht werden", teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Es würden "Notmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs und Senkung der Kosten" umgesetzt. Insbesondere werde Kurzarbeit vorbereitet.

Banken werden erst 2021 geprüft

Europas Bankenaufseher verschieben angesichts der Belastungen für die Branche wegen der Coronavirus-Krise den für heuer geplanten Stresstest. Der Krisentest finde nun 2021 statt, teilte die europäische Bankenaufsicht EBA am Donnerstag mit. "Auf diese Weise können sich die Banken auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und deren Kontinuität sicherstellen, inklusive Unterstützung ihrer Kunden."

Die EBA sprach sich zudem dafür aus, mögliche Spielräume der Bankenaufseher bei Kapitalanforderungen zu nutzen, um die Branche zu entlasten. Eigentlich sollten die Ergebnisse des neuen Stresstest Ende Juli veröffentlicht werden. Die EZB-Bankenaufsicht begrüßte diesen Schritt.

Wall Street setzt Handel 15 Minuten aus

Die US-amerikanische Wall Street ist nach ihren herben Vortagesverlusten am Vortag am Donnerstag erneut deutlich unter Druck in den Handel gestartet. Der Handel wurde kurz nach Sitzungsbeginn wegen der hohen Abgaben für 15 Minuten ausgesetzt. Der Leitindex Dow Jones brach um 6,8 Prozent ein.

Früh zeichnete sich am Donnerstag auch ein international tiefroter Börsentag ab, der sich später verfestigte. Der ATX in Wien etwa notiert um knapp 12 Prozent unter dem gestrigen Wert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine Auseinandersetzung um Öffnungszeiten zeichnet sich indes im heimischen Handel ab. Die Gewerkschaft will, dass Geschäfte bis maximal 18 Uhr offen haben, die Wirtschaftskammer ist dagegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Unglaublich starkes Wachstum" im Hygienebereich

Der Faserkonzern Lenzing steht der Coronovirus-Epidemie gespalten gegenüber: Einerseits habe das Unternehmen im Hygienebereich gerade ein "unglaublich starkes Wachstum", anderseits herrsche auch Verunsicherung am Markt, sagte Lenzing-Chef Stefan Doboczky am Donnerstag. Fast ein Drittel der Lenzing-Fasern geht in Produkte des Kosmetik- und Hygienebedarfs, der größte Bereich sind dabei Wischtücher.

"Hier sind wir mehr als ausverkauft", sage Doboczky bei der Bilanzpressekonferenz. Die Lyocellfaser von Lenzing wird als Vliesstoff für Artikel wie Gesichtsmasken, Abschminktücher, Tücher für die Babypflege, Inkontinenzprodukte oder feuchtes Toilettenpapier ebenso verwendet wie für Einwegbekleidung im OP-Bereich.