Börsianer machen gerade turbulente Zeiten durch © AP

Die Europäischen Börsen sind am Donnerstag mit massiven Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 sackte am Vormittag um enorme 7,24 Prozent auf 2.695,06 Einheiten ab.

Der DAX in Frankfurt fiel um 7,08 Prozent auf 9.699,68 Punkte und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten - der tiefste Stand, den der deutsche Leitindex seit Mittel 2016 erreicht hatte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 5,38 Prozent auf 5.560,24 Punkte.

Auch der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit massiven Verlusten begonnen. Der heimische Leitindex ATX rasselte bis um 10.00 Uhr um 6,57 Prozent nach unten.

>> Alle aktuellen Entwickungen zum Coronavirus im Live-Blog <<

Über Nacht spitze sich in Sachen Corona-Krise die Lage weiter zu. Einerseits stufte die Weltgesundheitsbehörde (WHO) die Virenseuche offiziell als Pandemie ein. Andererseits verhängte die USA einen Einreisestopp auf Europäer. Dies brachte die Kurse bereits im US-Handel gehörig unter Druck und ließ in Asien die Aktienbarometer deutlich fallen.

Luftfahrt unter massivem Druck

Besonders stark belastet zeigten sich aufgrund der neuen Entwicklungen beim Thema Coronavirus Titel der Luftfahrt-Industrie: Innerhalb des Euro-Stoxx-50 brachen die Aktien von Airbus um 8,3 Prozent ein. Safran verbilligten sich um 8,9 Prozent.

Aktien von Air-France-KLM rasselten um 14 Prozent hinunter. In Frankfurt verloren Lufthansa 11,6 Prozent und in Großbritannien verbuchten IAG gehörige Verluste.