Keine Steuern, keine Stromrechnung Coronavirus: Italien plant 10 Milliarden Euro schweres Wirtschaftspaket

Ausnahmezustand: Italiens Regierung will noch heute gigantische Unterstützungsmaßnahmen für die eigene Wirtschaft verabschieden, die Lombardei prüft eine dreiwöchige Schließung aller Betriebe.

Italiens Premierminister Giuseppe Conte © AP

Die italienische Regierung will am Mittwoch ein Paket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie im Wert von circa zehn Milliarden Euro verabschieden. Beschlossen werden soll etwa die Aussetzung von Steuerzahlungen, Strom- und Gasrechnungen für Familien. Auch die Rückzahlung von Wohnungskrediten soll vorübergehend eingefroren werden, berichtete Vize-Wirtschaftsministerin Laura Castelli.

Von der EU-Kommission will Rom mehr Flexibilität beim Defizit fordern, sagte wiederum der italienische Industrieminister Stefano Patuanelli im Interview mit "Radio Capital" am Dienstag. Bisher hatte sich Italien mit der EU-Kommission auf mehr Ausgaben in Höhe von 7,5 Milliarden Euro geeinigt. Mit den Maßnahmen wird Italien die Drei-Prozent-Defizitschwelle sprengen.

Der Minister erklärte, die Regierung sei sich bewusst, dass sie viele Opfer von den Italienern verlange. "Wir sind dazu gezwungen, weil unser Gesundheitssystem in eine Krise geraten könnte", sagte Patuanelli. Der Minister hatte sich selbst unter Quarantäne gestellt, nachdem einer seiner Mitarbeiter sich am Coronavirus infiziert hatte. Die zweiwöchige Quarantäne geht für den Minister am Mittwoch zu Ende.

Indes prüft die Lombardei eine bis zu dreiwöchige Schließung aller Betriebe sowie einen Stopp der Transport- und Logistikbranche. "Wir können nicht weitere drei Wochen mit einem derartigen Ansturm auf die Nothilfen und die Intensivstationen in den Krankenhäusern durchhalten", warnte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Giulio Gallera, bei einer Pressekonferenz in Mailand.