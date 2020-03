Analyse Warum der Ölpreis jetzt so schnell sinkt wie seit 30 Jahren nicht mehr

Facebook

Die Ölpreise befinden sich auf Talfahrt © APA/AFP/Yasser Al-Zayyat

Schnell war heute der Begriff des "Schwarzen Montag" in aller Munde. Anlass für das dramatische Sprachbild boten neben einem satten Index-Minus an den weltweit wichtigsten Börsen die Ölpreise, die zum Wochenauftakt tatsächlich massiv abstürzten. Und zwar um mehr als 25 Prozent und damit so deutlich, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.